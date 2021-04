El PP de Ponferrada vuelve a criticar al equipo de Gobierno por el plan estratégico

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera “insuficiente una encuesta, que además no sabemos ni cómo puede ser de amplia y de aleatoria, para detectar los problemas de Ponferrada, nada menos que para un plan estratégico que persigue remediar la parálisis económica de la ciudad y conseguir fondos para la recuperación”.

“Es un procedimiento absolutamente insuficiente y, además, con el oscurantismo habitual del alcalde, poco explicado. Será que lo van pensando por el camino, que viene a ser que lo van improvisando para que quede bonito en un titular y no les dé demasiado trabajo”.

Apuntan los populares que “con el nivel de especialización que requiere la busca de fondos estatales y europeos y el nivel de preparación exigido para que el diagnóstico de situación de cualquier territorio sea certero, parece un mal chiste que con una encuesta se solvente el trámite”. “Querrán que los ciudadanos les resuelvan su incapacidad para pulsar la verdadera situación del municipio. Se corre el riesgo de incidir solo en unos pocos problemas, dejando cosas relevantes sin tratar o de poner todos los problemas en el mismo nivel de gravedad y urgencia. Cualquiera de esas dos situaciones es mala y se debe evitar, como lo hacen los expertos, preparando un diagnóstico muy técnico”.

“Casi habrá que agradecer al alcalde que no haya decidido levantarse una mañana y hacer la encuesta entre los afiliados del PSOE y los que le hacen las revistas. Corremos el riesgo de que desaparezca parte de los resultados de cualquier encuesta, aquella que refleje lo que no quieren oír. No sería la primera vez en los últimos meses que se molesta a la gente con encuestas que, como no dan los resultados esperados, terminan por perderse en el éter”.

Resaltan que “además de abrir un canal con la ciudadanía, hay que estrecharlo con aquellos que más saben de estos diagnósticos por su especialización, como ocurre con la universidad, porque no sabemos para qué se quiere una presencia tan importante en la ciudad de la ULE y la UNED si luego se ignora su potencial en el análisis de situación. Y también de los que más saben porque se dedican específicamente a ello, como los representantes de asociaciones de sectores económicos y todos los representantes sociales”.

“Desde el primer momento propusimos que, junto al análisis interno que se puede hacer en el ayuntamiento, se partiese simultáneamente de una análisis externo, social y económico. Ya que no lo hace el alcalde, promoveremos desde el Grupo Popular que el consistorio tenga en cuenta la opinión de los sectores económicos a través de varias iniciativas municipales en los próximos días”, concluyen.