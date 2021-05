Ponferrada será “tajante” con quienes no recojan los excrementos de sus perros

La Concejalía del Común, la Protección y Salubridad Animal y Coordinación de Alcaldías de Barrio del Ayuntamiento de Ponferrada va a desarrollar una nueva campaña de concienciación sobre la problemática de los excrementos caninos. Se instalarán carteles informativos y “después de dar un plazo conveniente vamos a ser tajantes con las personas que no respetan la convivencia y no recogen los excrementos caninos”, advierten desde el Consistorio y recuerdan que son una minoría los que no cumplen esa obligación y generan un de convivencia con el resto de los ciudadanos.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha recibido ya varios proyectos de distintas empresas para el control de la población de palomas, entre ellos algunos que se consideran pioneros. Además, se informa de que con el fin de atender las peticiones de las personas que usaban, con fines de recreo y ocio, la zona entre los puentes Celso López Gavela y La Puebla, en el margen izquierdo del río Sil, se van a habilitar espacios que permitan también el esparcimiento de los canes.

La asociación protectora Peludines sin Suerte, que gestiona y coordina a las personas que se encargan de la alimentación de las colonias felinas han solicitado ampliar el número de autorizaciones y considera muy satisfactorio el funcionamiento de esta actividad.