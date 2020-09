El PP de Ponferrada requiere al equipo de Gobierno a un mantenimiento “más eficaz” del barrio de La Rosaleda

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Fran Domínguez, ha instado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada a un mantenimiento más eficaz del barrio de La Rosaleda. “En algunas zonas ajardinadas es imposible el paseo. El descuido en el mantenimiento es increíble, pues pasan los días y las semanas sin un corte adecuado”.

“Esto dificulta el disfrute de todos, pero especialmente, como sucede en otros parques, el de personas mayores, así como el de los niños más pequeños, pues para ambos es extremadamente difícil andar por lugares en los que la hierba llega a la altura de la rodilla”.

El concejal popular de esta manera “se hace eco de las quejas constantes de muchos vecinos, quejas justas no atendidas hasta este momento. No es algo difícil de arreglar. Nunca se habían abandonado así las zonas ajardinadas. Lo único que se pide al equipo de Gobierno es atención a un barrio con mucha gente y una adecuada planificación, así como un seguimiento de cerca de cómo se cuidan las zonas verdes. No parece, a la vista de lo que tenemos cerca de casa, que se esté haciendo ni una cosa ni otra”.