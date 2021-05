El PP de Ponferrada reclama que el Gobierno cumpla con los abonos del IVA y del fondo de reconstrucción

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala considera que ya que “el gobierno socialista no cumple con su obligación, como recientemente le ha exigido el Tribunal Supremo, han de ser las Corporaciones Locales, como el ayuntamiento de Ponferrada, quien lo exija de forma imperativa”.

“Mucho nos tememos que encontraremos una vez esa mezcla de pereza y de sumisión de los socialistas ponferradinos a la hora de reclamar lo que es nuestro. Porque esta es la clave, no es que sea del ayuntamiento siquiera, es que se les debe a los ciudadanos que han pagado sus impuestos en Ponferrada y tienen tantas necesidades. Con esas cantidades bien podría aliviarse algo la presión fiscal que el alcalde quiere que sufran los ciudadanos de nuestro municipio. El primer paso para que dejen de creer que su ayuntamiento es un sacacuartos es que no se invente tributos nuevos y que los existentes los rebaje para incentivar la actividad y el empleo. No hay otro camino en la crisis actual”.

Además, remarca que “la ministra de Hacienda dijo que no existía deuda con los ayuntamientos y el Tribunal Supremo ha decidido lo contrario y lo ha cuantificado. El alcalde de Ponferrada cree que es poca la presión fiscal y los ponferradinos piensan lo contrario: que solo se discurre como recaudar más”.

“Como ya ha sucedido con el equipo de gobierno de Ponferrada, los tribunales concluyen que se han vulnerado los derechos de las entidades locales y principios constitucionales. El alcalde de Ponferrada es un buen aprendiz de esas malas artes socialistas, pero está en juego una deuda que no es ninguna dádiva del gobierno a los ayuntamientos. Y con ello, que el ayuntamiento de Ponferrada pueda participar en un porcentaje de los fondos de recuperación europeos. Cuanto más salga de Europa menos habrá que sacar de los bolsillos de los ponferradinos. Parece una buena reivindicación para que la respaldemos todos los grupos del consistorio”.

“Como ya ha sucedido con el equipo de gobierno de Ponferrada, los tribunales concluyen que se han vulnerado los derechos de las entidades locales y principios constitucionales. El alcalde de Ponferrada es un buen aprendiz de esas malas artes socialistas, pero está en juego una deuda que no es ninguna dádiva del gobierno a los ayuntamientos. Y con ello, que el ayuntamiento de Ponferrada pueda participar en un porcentaje de los fondos de recuperación europeos. Cuanto más salga de Europa menos habrá que sacar de los bolsillos de los ponferradinos. Parece una buena reivindicación para que la respaldemos todos los grupos del consistorio”.