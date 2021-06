El PP de Ponferrada reclama explicaciones ante la posibilidad de externalizar servicios de urbanismo

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha reclamado a través de una nota de prensa reclama al alcalde “menos globos sonda y más trabajo definitivo antes de lanzar ideas como una eventual externalización de parte de los servicios o de las funciones de urbanismo”.

“Una vez más, las ocurrencias del alcalde primero por la prensa y sin madurar. Como siempre, acrítico, los retrasos de la tramitación de las licencias de su mandato son herencia de todos los anteriores hasta el diluvio universal. Tan blandito con su propio equipo como con sus jefes socialistas, no es capaz de una mínima labor de autoevaluación para ver dónde hay fallos y capacidad de mejora en beneficio de los ciudadanos y las empresas. El mantra de la culpa de los otros es tan repetitivo que ya le resulta ineficaz”.

Los populares remarcan que “desgraciadamente la construcción en Ponferrada no está en niveles de actividad y empleo como los del pasado, por lo que no deberían darse retrasos significativos en las tramitaciones”. “La solución es reforzar el personal de la casa y el control interno de la actividad administrativa de esa sección, que tiene buenos profesionales, y no sacarlos de la competencia municipal para externalizarlos.

“Es curioso que los socialistas solo externalizan cuando los demás privatizan. No es el Partido Popular refractario a la fórmula concesional en algunas actividades municipales, pero precisamente el urbanismo no es una de ellas, habida cuenta de los generalizados problemas que en toda España ha ocasionado en el pasado y la dificultad para velar por el interés general ante los intereses particulares de quienes desean promover o construir. Cuando vengan altos cargos del Gobierno no hay que decirles que sería conveniente ayudar a Ponferrada, sino exigírselo, porque es de justicia. Y para eso, mejor con los deberes hechos dentro del propio ayuntamiento”.

Por tanto, el PP pide, “lo primero aclaraciones inmediatas y profundas a los grupos municipales de cómo se concreta esa voluntad de externalizar, su alcance, su coste, el control público sobre el urbanismo, cómo se va a conciliar la necesidad de que sean funcionarios los que deban intervenir en partes de esos procedimientos con que lo hagan profesionales ajenos al empleo público y una previsión sobre el acortamiento de los plazos que eso supondría”.

“Deben explicar sobre todo cómo garantizar el interés público cuando los particulares que se encarguen de la tramitación no están legalmente obligados a cumplir las prescripciones formales y sustanciales del procedimiento. Una vez más, una ocurrencia y no una idea, pero en un área extremadamente sensible para la sociedad ponferradina”