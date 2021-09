El PP de Ponferrada reclama al equipo de Gobierno la simplificación de trámites y una reducción de plazos

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera imprescindible la simplificación administrativa y el acortamiento de los plazos para reactivar la actividad económica en Ponferrada. “En estos momentos hay indicadores de crisis en la actividad económica en Ponferrada: el descenso de trabajadores empleados, el descenso de habitantes, el menor consumo interno, la pérdida de empresas y de autónomos. Todo ello coincide con un período en que las medidas de los socialistas, a nivel nacional y en Ponferrada traen más costes, como el de la luz, y más tributos, como el tasazo de la basura, disuadiendo a muchos de la puesta en marcha de nuevos negocios o de la ampliación de los actuales. Ver en Ponferrada la cantidad de locales comerciales que han ido cerrando progresivamente y permanecen a día de hoy cerrados es un recordatorio permanente de esta crisis”.

Reseña que “en este contexto es crucial ayudar a quienes tienen aún planes para nuevos proyectos”. “Hay exigencias legales básicas que no pueden reducirse en un solo ayuntamiento, pero también se pueden simplificar algunos procedimientos administrativos, dar transparencia y claridad a las decisiones y, lo que es vital en estos momentos, dar celeridad a los trámites y concesión de autorizaciones y licencias. No se puede tardar lo mismo que cuando en Ponferrada se otorgaban miles de licencias o se instalaban cientos de negocios. Y no se puede generar entre los profesionales técnicos la sensación de que dependiendo de quién vea un proyecto irá más o menos rápido o tendrá más o menos pegas, porque estas son cuestiones que deberían ser objetivas”.

“O incluso que se pueden paralizar las tramitaciones, que pasan por pocas manos. No se trata de esperar a que el hartazgo de promotores y colegios profesionales estalle, sino de buscar soluciones previamente para hacer más rápidas las tramitaciones, para evitar que quien impulsa un proyecto se desanime por el camino y abandone o que se vaya a otro municipio. Luego viene, como siempre, lo de que la culpa es de los técnicos, cuando la dirección es de quienes han elegido los ciudadanos. Por eso proponemos que junto con la rebaja fiscal imprescindible que hemos propuesto, se proceda a un diálogo con los grupos municipales, los colegios profesionales y los agentes sociales para simplificar y acortar los procedimientos al público, desde la construcción de viviendas a la implantación de negocios. La situación de crisis económica en Ponferrada exige más diligencia que nunca”, finaliza.