El PP de Ponferrada reclama al Ayuntamiento que ofrezca “medidas específicas” ante la crisis del Covid-19

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha reclamado al equipo de Gobierno que ofrezcan “medidas específicas” que sirvan para concretar el apoyo a los distintos sectores de la economía frente al impacto causado por la pandemia del coronavirus Covid-19. Morala subrayó que en la “profunda crisis” de actividad económica y empleo que está viviendo la ciudad, “la labor de las administraciones, con el Ayuntamiento en primer lugar, es imprescindible para ayudar al sector privado”.

Entre las medidas propuestas por el PP, destaca la creación de una plataforma de comercio en red y de una ‘app’ para el pequeño comercio local, así como el fomento de los servicios destinados a posibilitar el teletrabajo. Del mismo modo, los ‘populares’ reclaman que se mantengan las inversiones y obras previstas antes de la pandemia para no perjudicar las expectativas de las empresas locales que pudieran concurrir a los procesos de contratación. Por otro lado, el PP también reclamó la puesta en marcha de ayudas directas para pago de alquileres asociadas al mantenimiento de la actividad y el empleo, así como de líneas específicas de formación ‘online’ para el empleo, de acuerdo con las aportaciones de los sindicatos y las demandas detectadas por las organizaciones empresariales.

En el ámbito fiscal, los ‘populares’ proponen suspender el cobro de tributos municipales relacionados con la actividad económica a los negocios afectados por las restricciones, durante el tiempo en el que éstas estén vigentes, y reducir proporcionalmente esos tributos en relación con los escenarios graduales de retorno a la normalidad previstos por el Gobierno. De la misma manera, el PP reclama modificar el calendario del contribuyente para adecuarse a la actividad real, agilizar el pago a proveedores y simplificar los trámites para reducir la carga burocrática de las empresas. Además, pidieron fijar las posibilidades presupuestarias para establecer una bonificación de los tributos vinculados a una nueva actividad económica durante lo que resta de 2020 y el ejercicio fiscal siguiente.

Al respecto, Morala reiteró que “el equipo de Gobierno no puede seguir con sus propuestas presupuestarias como si nada hubiera cambiado desde la aprobación hasta hoy, porque la ciudad no está viviendo en normalidad y la economía no puede soportar el marco tributario previsto”. En ese sentido, reclamó la elaboración de un plan “presupuestariamente respaldado” de reactivación del turismo.

En ese sentido, el PP apuesta por “no esperar a tener todos los datos sobre la profundidad de esta crisis” para ofrecer a los trabajadores, las empresas y los autónomos de la ciudad el “apoyo imprescindible” para evitar cierres masivos por el parón de actividad en sectores como la hostelería y el pequeño comercio. “Tenemos ya demasiadas personas con su trabajo en riesgo como para seguir aferrados a la vieja política de esperar a ver que hacen otras administraciones”, lamentó.