El PP de Ponferrada reclama al alcalde un pronunciamiento rotundo contra el plan de pagar en las autovías

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha exigido a través de una nota de prensa al alcalde que “alce su voz con claridad y que lo haga ya” contra este proyecto que significa “un atropello contra los derechos de movilidad y contra la actividad económica y el empleo en el Bierzo y particularmente en Ponferrada”.

“Reclamamos que se hagan las obras de la autovía Ponferrada-Orense y nos contestan que hay que hacer pedagogía para explicar que no se van a hacer. El alcalde ha pasado vergonzantemente de reclamar cuando sí se avanzaba con el gobierno del PP a callar cuando se para con el gobierno socialista. Las autovías que nos unen con Galicia, con el centro y con el este de España no son un capricho, son un instrumento para acercar personas y para favorecer la economía. Para su construcción no se han financiado con la nada, sino con los impuestos de todos, de los ponferradinos los primeros, y su mantenimiento no lo pagan graciosamente Sánchez y Ábalos, sino nuestros impuestos. Y ahora quieren gravarlos dos veces. Socialistas en estado puro, más presión fiscal como la de Ponferrada, recaudar más para gastar peor”.

Las empresas y negocios de Ponferrada usan las autovías para producir riqueza y para generar empleo. “¿Le parece bien al alcalde que se pague extra por su uso para exportar lo que se produce en Ponferrada, para colocarlo en mercados de otras ciudades y regiones? ¿Le parece bien al alcalde que los ponferradinos tengan que pagar por moverse dentro del Bierzo hasta Bembibre o Villafranca? ¿Le parece bien que los transportistas ponferradinos tengan un nuevo golpe que los mande al paro?”, se pregunta el portavoz popular en la capital berciana.

Solo la presión social e institucional parará este despropósito de los globos sonda que van lanzando; se han filtrado varias cantidades la semana pasada a ver la respuesta, desde 5 hasta 1 céntimo por kilómetro. Cualquier cantidad es ya un exceso. “El alcalde debe abandonar la apatía y el servilismo con los suyos y defender los intereses de Ponferrada, sus gentes y sus negocios porque en esto, su silencio cuesta empleos”, finaliza Morala.