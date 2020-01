El PP de Ponferrada se reafirma en que el equipo de Gobierno miente en relación a la iluminación navideña

El portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, insta al alcalde a que “huya de la senda de la mentira y evite meter a los funcionarios municipales en sus controversias políticas. Un día habían sido los anteriores y hoy fueron ellos, que lo tuvieron que hacer deprisa y corriendo; o lo uno o lo otro”, recalca.

“Cuando toda Ponferrada constató lo que era una evidencia, que la iluminación navideña no era la adecuada para alegrar la ciudad en esas fechas, el alcalde de Ponferrada tuvo la oportunidad de reconocer un error en su licitación. En lugar de eso quiso tapar su error con una mentira, diciendo que estaba ya licitada por el anterior gobierno municipal. No fue una mala interpretación, ni un error por aproximación: él y la concejal de Fiestas faltaron directamente a la verdad”.

Los populares recuerdan las palabras textuales y grabadas del equipo de Gobierno. “Lo de las luces navideñas. No están a la altura de una ciudad como Ponferrada. Se licitaron en su momento, junto con las de la Encina por el anterior equipo de gobierno y es cierto que no están a la altura. Esa es la literalidad de lo que el alcalde dijo. Y en un licenciado en Derecho el término licitar es claro”, apuntillan.

Marco Morala a vuelto remarcar que “el expediente se inicia efectivamente el 23 de julio. El intento de seguir echando la culpa a los anteriores cae en el ridículo cuando se tiene en cuenta, como dice el mismo documento, que la memoria técnica y justificativa de la necesidad del contrato se aprobó el día 23 de julio. Es decir, en pleno mandato efectivo del actual alcalde”.

“Si nosotros gobernásemos cambiaríamos inmediatamente aquello que creemos no funciona. Lo habríamos instado con respecto a las bases de la convocatoria y habríamos posibilitado otro procedimiento para contratar las luces. Esperamos que el alcalde haya aprendido que no se puede tapar su inconsistencia culpando a otros, porque pronto se descubre y que no se puede salir al paso mintiendo, porque la realidad le desmiente”, concluyen.