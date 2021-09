El PP de Ponferrada propone un programa de desbroces que evite la mala imagen en algunos lugares del municipio

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha podido comprobar al visitar algunos pueblos del municipio “la proliferación de la maleza en zonas contiguas a los viales y a las zonas urbanas”. “Con independencia de la responsabilidad de la propiedad cuando se trata de solares particulares, que por otra parte habría que fomentar que cumpla con su obligación de limpieza en las zonas urbanas, en muchos otros sitios es directamente una responsabilidad del ayuntamiento”.

“Y para que no se vuelvan a escudar con los empleados públicos, es responsabilidad de los concejales fijar los criterios y zonas para la limpieza y el desbroce. Esa idea de que cuando criticamos algo nos metemos con los trabajadores municipales es realmente absurda: si todo fuese cosa de los empleados públicos sobrarían los políticos locales, pero está claramente delimitado que unos dirigen los planes municipales y otros los ejecutan. Y aquí falta dirección y preparación de proyectos, lo que no es culpa precisamente de los trabajadores municipales, sino de unos concejales que cada vez que pueden bien que intentan ponerse las medallas de todos. O sea, que el mérito sería siempre de ellos y el demérito hay que imputárselo a los empleados del ayuntamiento. No se puede tener tanta desvergüenza. No podrán decir que cuando la oposición y los vecinos pedimos desbroces y limpieza se lo recriminemos a nadie más que a los concejales encargados”.

Morala resalta que “la colección de fotografías de esta primavera y este verano en zonas muy distintas de Ponferrada demuestran que este es un problema extendido y generalizado, que afecta a pueblos, barrios y zonas de conexión, dando una sensación de abandono enorme y, lo que es más, generando dos problemas. Uno de tránsito en las zonas en las que la maleza invade las márgenes de los viales, con problemas para circular bien y de visibilidad”. “El otro es que la maleza avanza en zonas que pueden tener incendios forestales aún en lo que falta de verano, por lo que una acción preventiva en este sentido sería aconsejable para el medio natural del municipio e imprescindible para la seguridad y la circulación”.

“Dado que es un problema tan frecuente debe haber una comunicación más fluida con las juntas vecinales y un repaso constante de cómo están las zonas de unión entre barrios, pueblos y zonas industriales. No se trata de hacer un plan, se trata de ser efectivo con una inspección y conocimiento de los problemas del municipio que los concejales del equipo de gobierno demuestran día a día ignorar por comodidad y desidia. Y lo mismo puede decirse de un sinfín de zonas ajardinadas que no se cuidan como se deberían, particularmente en los pueblos, señal de que por allí no pasa un concejal del equipo de gobierno, urbanita o selvático, para percibir el estado de abandono. No nos extraña que prefieran que no visitemos barrios y pueblos para no sacarles los colores. Con lo fácil que sería que empezasen a hacer bien su trabajo, lo único que se les ocurre es que en la oposición hagamos mal el nuestro, y Ponferrada no merece un equipo de Gobierno tan indolente”.