El PP de Ponferrada presenta una iniciativa para que el Ayuntamiento rechace el indulto a los independentistas

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha anunciado que su formación política presentará una iniciativa para que el Consistorio de la capital berciana muestre su rechazo al indulto a los independentistas.

El popular considera que este es un “asunto de Estado, de los que afectan no sólo a la convivencia de todos los españoles, sino también a la normalidad institucional del país”. “Es escandaloso el uso partidista que se quiere hacer de estos indultos. Si en lugar del delito de sedición hubieran cometido otros, al propio PSOE le parecería inviable plantearlo. Esto no puede cambiar porque Sánchez necesite en el Congreso los votos de los independentistas para su supervivencia en la Moncloa. No se puede vender tan barata la justicia en España”.

Morala recuerda que “la condena se produjo por la alteración más grave que se ha vivido en la España democrática de la paz social y del orden constitucional, por organizar un referéndum ilegal y proclamar de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal república catalana”.

“Cuando recayó la sentencia el presidente Sánchez garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad puesto que nadie está por encima de la ley mientras que otros miembros de su Gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente. Hoy no esconde su voluntad de indultar a unos condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores) que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos”.

Ha recalcado que “el sentir general en Ponferrada es que ese indulto sería una ignominia en pago político por alargar la legislatura con los votos de los independentistas”. “El orden constitucional y la justicia -nada menos que a través de una sentencia del Supremo- tienen que estar por encima de los intereses partidistas personales. En otras partes de España se han alzado muchas voces de socialistas de corazón, de voto y de militancia que exigen que los indultos no se materialicen. Son un buen ejemplo para los socialistas de aquí, que son conscientes del desgaste que supondría el indulto. Preferimos que no lo paguen en la urna, sino que se evite. Estamos a tiempo con un pronunciamiento claro. Esta vez el alcalde tiene que serlo de los ponferradinos y no de los socialistas de Moncloa”.





























