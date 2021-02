El PP de Ponferrada pide una estrategia para evitar las improvisaciones anuales en los presupuestos

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha recordado que “es tan malo improvisar qué hacer cada año con las inversiones posibles como trazar planes que luego el equipo de gobierno nunca cumple. Comprobaremos su voluntad real de consensuar y llegar a acuerdos que, nos tememos, será nula para las propuestas más importantes. No hay que presionar para callar las voces más críticas, sino restar motivos para la crítica”.

“Que el presupuesto sea participativo deber ser más que una salida fácil ante la falta de ideas y la apatía. Desde la lealtad con Ponferrada, hemos presentado al equipo de gobierno propuestas variadas, para la situación de emergencia que se vive y para las necesidades ordinarias de la ciudad, para obras y para los servicios municipales, para todas las áreas, para todas las personas. Todas ellas unidas por la voluntad de ir dando pasos en las inversiones más cuantiosas. Sigue siendo necesario tener un plan estratégico que conjunte todos los esfuerzos y hubiera sido necesario que incorporarse lo acordado en el plan de recuperación del covid. La experiencia reciente nos demuestra que este alcalde solo quiere planes y acuerdos para salir del atolladero, sin verdadera voluntad de cumplirlos, como lamentablemente están comprobando muchos sectores de la ciudad, empezando por la hostelería y el comercio.”

Además, remarcan que “después de haber presentado sugerencias al equipo de Gobierno por registro seguían quejándose de que no las tenían y que las conocían por la prensa. No es precisamente un buen augurio. Sobre todo, si es la excusa para no recogerlas, como anticipó el alcalde”.

“Es lamentable la descoordinación del equipo de Gobierno y que después de tener nuestras propuestas siguiera diciendo que le llegan por los medios. Ni se miran lo que les llega, les basta la apropiación de cualquier idea ajena para salir del paso ante su falta de proyectos y de credibilidad. Pero lo que se juega Ponferrada es la solución de sus problemas reales, no disimular las carencias de sus gobernantes locales. Transcurridos casi dos años de su mandato, ya no cuela ese procedimiento. Por eso hace falta un plan estratégico a largo plazo y un presupuesto que recoja las propuestas de los grupos y de la ciudadanía. Que no sea otra oportunidad perdida”.