El PP de Ponferrada pide de nuevo más transparencia en las titulaciones de los concejales

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha lamentado a través de una nota de prensa que no se haya atendido la sugerencia que habían realizado para dotar de mayor transparencia a los datos que los concejales proporcionan sobre sí mismos al Ayuntamiento. “No nos gusta cómo se ha aprobado la ordenanza de transparencia por insuficiente, por inadecuada a las exigencias que los ciudadanos nos hacen a sus representantes en el consistorio ponferradino”.

“Por ejemplo, propusimos que en la información proporcionada por los concejales para el acceso al cargo público, y como se hace con normalidad con los datos de los bienes y actividades, se pudiese acreditar la formación que se aduce poseer antes del desempeño del cargo. Ya dije a principios de marzo que no porque sea necesaria para el ejercicio, aquí no somos elegidos por la profesión sino por las preferencias electorales de nuestros vecinos. Tampoco nos eligen por nuestros bienes o actividades y sin embargo los declaramos y, llegado el caso, los acreditamos. Estamos ante una cuestión de credibilidad y transparencia, no de otra índole”.

Además, los populares han reiterado la generación de un código de comprobación que se pueda hacer público. “En el pleno se nos dijo que antes de 1996 daba problemas. Eso no es correcto. Yo aporto el mío y espero de los demás igual ejercicio de transparencia. Se puede comprobar que no hay problema en hacerlo respecto de los estudios anteriores a 1996. Será, sin duda, un paso que nos agradezcan aquellos a quienes pedimos depositen su confianza en nosotros”, ha apuntado Morala.