El PP de Ponferrada pide mayores inversiones en medio ambiente y patrimonio natural

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Nefatlí Fernández, ha reafirmado la necesidad de vincular el compromiso teórico con el medio ambiente y el patrimonio natural del municipio con partidas mayores en los presupuestos que permitan su mejora constante. “Hay inversiones en el área de medioambiente que son acuciantes, como la renovación de los medios de recogida de residuos. Pero no se puede quedar ahí”.

“Ponferrada se caracteriza frente a otras grandes ciudades de Castilla y León por disponer junto a la zona netamente urbana de un entorno periurbano de gran riqueza medioambiental. Nuestro patrimonio natural requiere tanta atención como el histórico y más inversiones de las actuales. Tres grandes zonas deben ver mejoradas sus infraestructuras, acondicionando sendas, instalando mejor señalización y disponiendo de lugares adecuados para el reposo; se trata del Pajariel, la zona de la Tebaida y el Morredero.”

Remarcan los populares que “en estos momentos en que las distancias sociales obligan a disponer de espacios para el esparcimiento y el deporte los parques urbanos de la ciudad y los pueblos necesitan una sustancial mejora, en mobiliario, en atención y limpieza y en dotación de elementos para el ocio”.

“Lamentablemente este grupo ha demostrado el año pasado el mal estado de varios parques y jardines con fotos que evitan entrar en polémicas: bancos llenos de suciedad y excrementos de animales, ramas peligrosamente caídas, descuido en el cuidado de la jardinería en varios pueblos, elementos rotos de mobiliario que no se renuevan, señales deterioradas… Para que eso no se repita es necesario que las excusas del equipo de gobierno den paso a mejoras que solo son posibles si en los presupuestos no hay cicatería con las partidas para el medio natural”.

Reseñan además de que “el alcalde parece no darse por enterado de estas carencias, ni de muchas otras. Por eso le hemos pedido partidas en el presupuesto. Y las hemos pedido debidamente ordenadas en un documento registrado en el ayuntamiento hace días. Sorprende que el alcalde reproche a la oposición que de a conocer sus propuestas en los medios como si no estuviesen ya en poder del equipo de gobierno. O las tiene y lo oculta para seguir su política de reproches y enfados injustificados en quien tiene una responsabilidad institucional que debería estar por encima de eso o no lo sabe y es que ni se entera de lo que los grupos presentan oficialmente”.

“Cualquiera de las dos posibilidades es decepcionante que salga de la apatía solo para caer en la queja. Que recoja las propuestas de todos, vecinos, asociaciones y concejales, que las trabaje, que las consensué con la oposición y que sea consciente de que hacer de oposición de la oposición deja el gobierno sin trabajar, como bien notan los ciudadanos”.