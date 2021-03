El PP de Ponferrada pide al Ayuntamiento mostrar más iniciativa y más eficacia en el apoyo al comercio

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha recordado que “las cantidades previstas para apoyar al comercio local mediante bonos no se agotaron en el año pasado”.

“Con la que cae, la necesidad que tienen los comerciantes locales y la que también tienen muchas familias ponferradinas, que no se haya gastado todo el dinero previsto demuestra que el equipo de gobierno no fue capaz de hacer previsiones realistas y, lo que es peor, que mucha gente no tuvo noticia adecuada de que podría beneficiarse de los bonos. Da la sensación de que para ellos el objetivo es anunciar una medida, sin preocuparse después de si llega adecuadamente o hay que hacer un esfuerzo de comunicación pública para que sea eficaz. Es una política vacía de gestos para cubrir el expediente. Da igual que sea este anuncio o el de que a estas alturas estarían ya en funcionamiento los nuevos autobuses. Les bastan los anuncios y los ciudadanos necesitan la puesta en marcha de las medidas. Otra muestra de apatía y de dudas para sacar adelante una política de apoyo comercial eficiente”.

Además recalcan que “buena culpa de esta situación la ha tenido la combinación de la habitual indolencia del equipo de gobierno y de la falta de diálogo con las asociaciones del sector del comercio, que tenían ideas más claras de cómo hacer que llegase a más personas esta iniciativa”. “Por eso al anunciarse otra cantidad para este año reclamamos una iniciativa más activa, con consumidores y comerciantes, que sirva verdaderamente a los primeros para pasar estos momentos de dificultad y a los comerciantes para trasladar la idea de las ventajas de consumir en Ponferrada”.

Los populares esperan que “se aprendan de los errores del año pasado, porque en la comisión municipal pedimos reutilizar el dinero y evitar que se repita en el futuro el desajuste de 2020”.