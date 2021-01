El PP de Ponferrada insta al alcalde a exigir las obras necesarias para la plataforma logística intermodal

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha pedido al alcalde, Olegario Ramón, que “sea más ambicioso y que empiece a ser reivindicativo, porque en este aspecto está inédito, a pesar de haber transcurrido año y medio de mandato”.

“Vamos viendo por qué se marcó escasos objetivos para este año; no parece tener ganas de reivindicar a su Gobierno lo que Ponferrada necesita para impulsar su economía y mejorar su empleo. Los grandes proyectos que no se muevan este año corren serio riesgo de no salir adelante; parece que es lo que se está buscando para no reivindicarlos”.

Además, resalta que “está bien que se acometan proyectos de Adif largo tiempo planificados como el de la ampliación de las vías en la estación de Ponferrada. Pero aparcar trenes de mercancías no es suficiente, ni es un proyecto logístico”. “El Ayuntamiento ha participado en la preparación de un verdadero proyecto logístico en el que ya se dieron pasos efectivos. Es imprescindible continuarlo y culminarlo sin retrasos”.

“Ya hemos dicho que ser reivindicativo no es pedir simple implicación de los parlamentarios socialistas, es plantarse en los Ministerios y pedir lo que Ponferrada necesita, sin requerir intermediarios a los que luego echar la culpa de lo que no salga. Es necesario exigir al Ministerio que se avance en dos direcciones que son de su incumbencia: las conexiones del Cylog por carretera para permitir la salida del tráfico rodado con una nueva conexión con la A-6 y en su momento con la A-76 a Orense (que no necesita pedagogía socialista sino presupuestos) y una fase que ponga en condiciones de uso la playa de vías de la línea Palencia-Coruña para su utilización logística. Solamente con esas dos actuaciones Ponferrada se dotará de una auténtica plataforma intermodal como las que la logística y el transporte de hoy demandan para unos servicios avanzados y poder aprovechar alianzas territoriales. Es un objetivo prioritario. Abandonarlo por no molestar al ministro que es secretario de organización socialista es una pésima estrategia de ciudad; Ponferrada no necesita militantes sumisos sino alcaldes reivindicativos”.