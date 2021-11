Ponferrada distribuye 27.000 kilos entre las personas vulnerables del municipio

La Concejalía de Bienestar Social, Igualdad e Infancia del Ayuntamiento de Ponferrada ha asumido el reparto de alimentos procedentes de los fondos FEGA que, hasta ahora, distribuían entidades caritativas del tercer sector. "Aunque personalmente no me parezca la mejor forma de garantizarlos, son derechos y son ayudas públicas que no deben entremezclarse con la beneficencia, la caridad o la labor social de otras entidades", asegura la responsable del área, Lorena González.

Durante los días 29, 30 y 31 de octubre, el pabellón José Arroyo de Flores del Sil fue el lugar donde se procedió al reparto de estos víveres por parte de voluntarios, personal municipal y la brigada de obras del Ayuntamiento, a quien Lorena González ha querido mostrar su enorme agradecimiento por haber hecho posible, de nuevo, una tarea nada sencilla como es la asunción directa de este servicio. "La gestión de las solicitudes, el transporte y almacenaje de 27 toneladas de alimentos, su distribución en lotes, la adecuación de los espacios y, finalmente, su reparto a las familias ha sido un esfuerzo titánico que, de nuevo, vuelve a demostrar la calidad, la eficiencia, la profesionalidad y la entrega de los y las trabajadoras municipales".

González ha hecho extensibles palabras a Cáritas como entidad que, hasta la fecha, se ha encargado de repartir estas ayudas públicas asumiendo una tarea y unas responsabilidades con medios propios que siempre han debido de ser gestionadas por la administración pública. La edil ha querido resaltar la colaboración con esta entidad para resolver situaciones de emergencia social que requieren de inmediatez y su constante predisposición a colaborar con el Ayuntamiento y la ciudadanía ponferradina.

Por último, la también portavoz de Podemos en Ponferrada, tras reunirse con el presidente del Banco de Alimentos del Sil, Damián Tascón, y su secretaria Esther Reyes y el voluntariado del Banco, ha mostrado su total compromiso con cualquier entidad que suponga un beneficio para la ciudadanía desde la colaboración mutua y el desempeño colectivo.