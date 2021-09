Ponferrada dice “no” a la explotación sexual

La Concejalía de Igualdad de Ponferrada y la Plataforma contra las Violencias Machistas conmemoran este jueves 23 de septiembre, el Día internacional contra la explotación sexual de mujeres y menores. A las 18:00 horas habrá una concentración de repulsa y la lectura de un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento. También, se colocará una pancarta en la fachada del Consistorio.

Además, otra vez se pondrá a disposición de los centros educativos el documental de Mabel Lozano ‘Chicas Nuevas 24 horas’ para proyectarlo en las aulas y se trabaje con el material elaborado por especialistas en esta materia. Por último, se llevará a cabo una campaña por redes sociales por parte del Ayuntamiento. El objetivo vuelve a ser sensibilizar y concienciar a la ciudadanía ponferradina sobre el grave problema de violencia machista que supone la explotación sexual en nuestro país y en todo el mundo.

“No podemos seguir llamándolo sexo de pago, es explotación sexual. Debemos ser conscientes de que, sin demanda, no hay prostitución y que sin prostitución no habría trata por lo que, cada vez que un putero paga por acceder a una mujer se convierte en cómplice de los proxenetas y las redes de tráfico. En España, las estimaciones oficiales son que un 80% de las mujeres en situación de prostitución lo hacen en contra de su voluntad. Ese dato, sin duda, se quedaría muy corto si profundizamos en esa idea de consentimiento. Una madre que no llega a final de mes y recurre a la prostitución para llenar la nevera ¿lo hace libremente?, ¿lo hace porque quiere? Una mujer que llega a nuestro país sin papeles y se prostituye a cambio de alojamiento ¿lo hace voluntariamente? Una mujer trans que no consigue empleo por la lacerante exclusión laboral que sufre este colectivo y acaba prostituyéndose, ¿lo hace libremente? No podemos caer en el cinismo con esto. La prostitución es la primera alternativa que el patriarcado nos ofrece a las mujeres para salir de situaciones absolutamente desesperadas. Es cierto que no todas las mujeres en situación de prostitución son víctimas de una red de trata que las obliga a prostituirse mediante la fuerza, el chantaje, las amenazas o la extorsión pero todas lo son de un sistema patriarcal basado en los privilegios masculinos y en la opresión y subordinación estructural de las mujeres”, afirma Lorena González, concejala de Bienestar Social de la capital berciana.

Por último, la edil agradece a la Plataforma contra las Violencias Machistas “su compromiso”, a Cáritas “el desarrollo del programa Amanecer” en el municipio y a la ciudadanía “comprometida con los derechos humanos y la igualdad de género que no tolera y combate en su día a día la explotación sexual del sistema prostitucional”.