El PP de Ponferrada desmiente acuerdo alguno para los remanentes e insisten en la bajada de tributos

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha recordado a través de una nota de prensa que “no estamos ante un cambio de cromos de remanentes por impuestos”. “La rebaja fiscal instada por el Partido Popular no es objeto de chalaneo político, porque con ella se juega parte de la capacidad de recuperación económica de la ciudad. Con un Ayuntamiento que recauda más para gastar peor, el dinero de los ciudadanos esta mejor en sus bolsillos para activar el consumo y poder emprender negocios. Este objetivo principal no puede cambiarse a cambio de unas obras que tienen que hacerse en cualquier caso”.

Ha reseñado que “estamos ante otro ejemplo de improvisación porque no pueden precisar algunas de los sitios en los que se van a emplear los remanentes”. “¿Cómo se puede pedir a la oposición que apruebe obras en calles y viales cuando se dice que no se puede precisar ni sitio ni cuantía ni contenido de las intervenciones? Insistimos en la necesidad de renovar las redes de fibrocemento para cada intervención en la ciudad y no se pueden dejar pasar los remanentes para avanzar en este objetivo”.

“Una vez más la medalla de lo que piensan que es bueno se la quiere poner el alcalde echando la culpa al universo de lo que no le gusta. Todos sabemos que si hay remanentes del mandato anterior es por el permanente bloqueo que ejerció Olegario Ramón en la oposición, así que, si recibió deudas, también mucho dinero en forma de remanentes que han permitido en este mandato acometer obras y eso se lo calla. Aunque no es lo mismo generar remanentes cuando no hay mayoría en el ayuntamiento que hacerlo cuando sí la ha tenido, porque ahora es muestra de la mala gestión que no ejecuta el presupuesto anterior, origen del remanente. Además, y esto es vital para poder bajar más los tributos, si el equipo de gobierno ajustara lo que ejecuta de verdad en cada año evitaría partidas que quedan sin gastar y podría bajar los tributos”.

Remarca el popular que “del bolsillo de los ponferradinos pagarán parte de la deuda de Gersul porque Olegario quiere quedar bien con los de su partido antes que ajustar el gasto en Ponferrada. Y lo demás son monsergas, porque la deuda no la ha generado nadie en nuestro municipio y tampoco se puede decir que los socialistas hayan sido ajenos a las decisiones de gestión en Gersul todo el tiempo que se generó el déficit”.

“En definitiva, estamos ante una chapuza más del equipo de gobierno que persigue obviar la presión fiscal insoportable que sufren las empresas y las familias ponferradinas. El primer mandato financiero del ayuntamiento debería evitar que sobre dinero porque se recauda mucho, porque hay superávit, porque no se ejecuta el presupuesto. En todos esos casos se está pidiendo un esfuerzo fiscal excesivo a los ponferradinos en el peor momento. Y el equipo de Gobierno con el alcalde condenado por conculcar derechos constitucionales de los concejales no está para dar lecciones de ética precisamente, y si para tomar lecciones de gestión. La realidad es que están siendo años de dejación de funciones y de malas inversiones ya que frente a los 21 millones de los que alardea el alcalde, las carencias y problemas se han multiplicado desde que él dirige el Ayuntamiento”.