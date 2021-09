El PP de Ponferrada denuncia que el transporte urbano “es deficiente y no respeta la distancia social"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, a través de una nota de prensa ha reclamado “soluciones eficaces” para las quejas de los ciudadanos que en los últimos días han denunciado el hacinamiento en algunas líneas y que los autobuses pasan por algunas paradas sin detenerse a recoger viajeros, porque están atestados. “Ahora dirán que nos metemos con los funcionarios o con la empresa concesionaria, pero aquí lo único que subyace es la imprevisión política del alcalde y el concejal del área, su nula capacidad para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y su deficiente conocimiento de dónde se producen problemas en los servicios públicos. Y eso no es función de nadie más que del equipo de Gobierno”.

Resalta que “con concejales más preocupados por insultar a la oposición y tapar las vergüenzas de su deficiente gestión que por comprobar las denuncias y quejas de los usuarios de los servicios municipales no extraña semejante despropósito”. “Lo único peor que no saber programar las necesidades horarias y de refuerzo de algunas líneas es no querer escuchar la voz de los que sufren esas deficiencias. No querer oír a la oposición encubre desatender a los ciudadanos”.

“Como pasa siempre con este equipo de gobierno, lo que hacen es impecable, pero a las pocas semanas hay que cambiarlo. Tantas veces hemos dicho que solo aciertan algo cuando rectifican que cada vez les da más rabia hacerlo, con lo que no aciertan nunca. Los impuestos no se pueden bajar, pero propondrán bajarlos, eso sí, un poquito. “La primera programación de los autobuses era óptima, eso sí, al cabo de un mes, a mediados de abril tuvieron que cambiarla. Y sigue sin valer, porque continúa sin servir a los usuarios en horas punta o en determinadas líneas y paradas. Lo que era inmejorable en marzo, dijeron mejorarlo un mes después. Lo que hoy funciona, dentro de unos días tendrán que reconocer que da problemas serios”. Lo del ensayo y error en este caso es error tras error”.

Además, destaca que “en las redes sociales circulan innumerables fotografías de usuarios con autobuses que van hasta arriba, obligando a los pasajeros a hacinarse, incumpliendo cualquier prudente medida de distancia social”. “Muchos hablan de autobuses de juguete o del autobús escolar de playmobil. Gran éxito para una flamante flota de nuevos vehículos”.

“Que es necesario reforzar algunas líneas hacia la parte alta y, sobre todo hacia Fuentesnuevas y el hospital es algo que venimos reclamando desde principios de años, lo mismo que dijimos que habría que cambiar las conexiones de la línea 7 a Compostilla o ampliar la línea a Dehesas o a Camponaraya. Lo peor es que esto no surge de un día para otro. Los problemas que se manifiestan insistentemente estos días se vienen arrastrando sin solución por la desidia y el desconocimiento de los responsables políticos socialistas. Que vea la cantidad de retrasos que se están produciendo, que vean las veces que el autobús lleno pasa de largo en la zona de la Rosaleda, que vean cómo van de atestados a las horas punta y que rectifican, a ver si rectificando aciertan”.