El PP de Ponferrada denuncia que las asociaciones culturales no han cobrado las subvenciones del año 2019

El PP de Ponferrada denuncia que las asociaciones culturales no han cobrado las subvenciones municipales del año 2019. Así lo ha reflejado la edil popular Rosa Luna que ha recordado que el pasado 13 de diciembre la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada, dio vía libre, “con un retraso que jamás se había conocido en nuestra ciudad, a las subvenciones a las asociaciones culturales que tienen convenio firmado con el Ayuntamiento ponferradino correspondientes al ejercicio de 2019”, apuntó la concejala de la oposición.

Dichas subvenciones han sido concedidas para la realización de actividades de interés general, con el objetivo de fomentar la realización de actividades culturales para la promoción de la cultura y el nombre del municipio de Ponferrada a nivel cultural.

Luna denuncia que “está acreditada con estos hechos la importancia de la cultura para este alcalde socialista, que parece que solo está para la recaudación, pero no para mirar por el gasto social. Resulta increíble que a estas alturas del año las asociaciones culturales no hayan cobrado sus subvenciones y más increíble aún que tengan que justificar antes del día 31 de diciembre en qué han gastado un dinero que no han cobrado”.

La edil popular traslada su indignación y la del resto de concejales populares: “El alcalde se desvive por mirar por las empresas concesionarias, pero poco por mirar por las asociaciones culturales”.

Finalmente, Luna “lamenta la procrastinación que se percibe en el área de cultura y recuerda que en estos momentos de crisis, la cultura aporta una vitalidad imprescindible en la ciudad”.