El PP de Ponferrada denuncia la pasividad municipal ante el incremento de vertederos incontrolados

La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Coca, ha vuelto a insistir en la necesidad de proceder a una limpieza de algunas zonas urbanas de Ponferrada. “Toca ocuparnos en esta ocasión de las cercanías del Puente Boeza y su conexión con Campo. Pedimos otra vez al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada para que abandone su inactividad, mantenga una actitud más vigilante y proceda a retirar la basura que se acumula cerca de algunos puntos de recogida de la ciudad. Cuando se permite que pasen días y días sin hacer nada esas zonas sufren un abandono relativamente fácil de subsanar”.

Además, los populares ponen de manifiesto que “los vecinos se quejan, con toda razón, de la degradación de estos entornos y creen que esto no pasaría en el centro de la ciudad. El abandono de algunos barrios y de muchos pueblos es evidente. No es la imagen que los vecinos quieren tener de los sitios por los que pasan”.

“Diré exactamente lo mismo que en otras zonas, prueba de que el problema se extiende ante la pasividad del equipo de Gobierno. Como he advertido en otras partes del municipio, la degradación del entorno se intensifica por la falta de mantenimiento, y aquí se añade algo tan simple como la falta de limpieza más regular, de recogida de desperdicios que se van acumulando semana tras semana. Un municipio que tiene puntos limpios y recogida de enseres no puede permitirse que ese disminuya por no recoger este tipo de residuos. Que estén junto a contenedores no justifica que queden así durante mucho tiempo. Por eso hacemos un llamamiento a la actuación inmediata en esta zona”.