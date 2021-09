El PP de Ponferrada critica el resultado de las fiestas de la Encina

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera que una vez más se ha juntado el equipo de gobierno “más apático y menos imaginativo” con el peor escenario posible para hurtar a los ponferradinos unas fiestas que hubieran podido marcar una inflexión en las sensaciones ante la crisis social que se vive.

“Agotados de ideas, faltos de imaginación, carentes de impulso y repetitivos en lo peor, no sorprende ni el resultado más pobre en décadas ni el desapego de la gente, que no se ha sentido llamada a participar masivamente como en otras ocasiones. Y ni siquiera puede echar la culpa a la situación sanitaria, sino a su propio desacierto al permitir unos actos y prohibir otros aleatoriamente”.

Además, resaltan que “cuando le hemos oído dar su valoración al alcalde, resulta tan experto en indolencia como en autobombo y ausencia de autocrítica”. “No ha debido de pulsar la opinión más que de los que tiene cerca, y probablemente ni de esos. Si estas fiestas son referencia para otras localidades, será para las más tristes del planeta”.

“Las fiestas que se han celebrado con las calles más sucias que nunca han sido las más anodinas y para quienes esperaban más iniciativa, las más decepcionantes. Empezando porque no han sido capaces de explicar a los ciudadanos las diferencias de criterio para que se celebrasen unos actos y se impidiesen otros, como si el riesgo existiese solo por momentos y lugares y no por circunstancias sanitarias objetivas. Dejarlo todo para el último momento multiplicó los riesgos de desacierto y se han cumplido las peores expectativas de la gente, especialmente de los más jóvenes”.

También destacan que “el fiasco de la sustitución de CIMA por un sucedáneo socialista se ha saldado con la menor participación posible”. “Ya nos explicarán la genialidad de gastar dinero en convocar un concurso para el cartel de una CIMA que no pensaban celebrar. Del mismo estratega de suprimo el IMFE para seguir usándolo nos llegó gasto en un cartel para un acto que no voy a realizar”.

“El nuevo desorden festivo olegariano es: pregón no se hace, fuegos no se hacen, orquestas según, conciertos a precio excesivo, faltando a la palabra dada y eso que bien criticaron en la oposición este asunto, food trucks no se hacen. Lo mejor de las fiestas: la visita del presidente de la Junta para reafirmar el compromiso con Ponferrada, lo peor, casi todo lo demás”, finaliza Morala.