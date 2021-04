El PP de Ponferrada critica que el equipo de Gobierno se tome el plan estratégico como “un entretenimiento"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera a través de una nota de prensa una pérdida del esfuerzo de los funcionarios la deficiente dirección política del equipo de Gobierno respecto a un plan estratégico. “Creemos que adolece de tres defectos que dificultarán su efectividad e impedirán el acierto al tener que implementarlo. En primer lugar, se trata de un instrumento tan complejo que requiere una especialización que difícilmente es compatible con el trabajo normal de los funcionarios en el ayuntamiento; de ahí que en todas las grandes ciudades los hayan confeccionado equipos multidisciplinares y colaborativos, lo que en el caso de Ponferrada se hace aún más necesario si se quiere optar a financiación de fondos muy específicos como los europeos, los de recuperación o, como ya hemos tenido ocasión de sufrir, los de transición ecológica. No es una cuestión de empeño y disposición de los funcionarios, que sabemos que pondrán mucho más conocimiento que los concejales socialistas, sino de especialización y de experiencia en la materia”.

Indican que “en segundo lugar, que todo el mundo pueda aportar opinión no debe oscurecer que algunos colectivos y representaciones tienen un papel relevante, como ocurre con los interlocutores sociales y las asociaciones sectoriales, empezando por aquellas que representan al tejido empresarial más asentado en la ciudad”. También reflejan el papel que debe jugar la Universidad. “Ese papel está llamado a intensificarse con un diálogo reflexivo, permanente y directo, lo que no se despacha con una encuesta. Parece que les encantan las encuestas, pero cuando no son buenos los resultados no se vuelve a saber de ellas”.

“En tercer término, ya que la idea del plan estratégico no es suya, harían bien en fomentar la participación de la oposición. Un plan estratégico para Ponferrada ha sido uno de los principales compromisos del PP desde la campaña electoral. Lo hemos pedido en distintas ocasiones entre nuestras iniciativas municipales, ya desde nuestra llegada en julio de 2019. Pero una vez más se decantan por la política de titulares huecos, porque lo importante para este alcalde no es hacer y acertar en lo que se hace, sino aparentar que hace algo. Las cifras de paro y de pérdida de población son un recordatorio perpetuo de que no puede esconder los problemas bajo la alfombra de su desidia”.

Parta terminar el popular resalta que “Ponferrada no se puede permitir perder una oportunidad así. Ponferrada no se puede permitir unos gobernantes locales tan malos”. “El papel lo aguanta todo para este equipo de Gobierno, pero la ciudad ya no aguanta nada y su actividad económica y su empleo languidecen de tal modo que seguiremos sufriendo una sangría de población que sigue a la pérdida de oportunidades de futuro. No nos molesta que nos fusilen el contenido del plan, no nos molesta que nos copien, pero es imperdonable que lo hagan tan mal”.