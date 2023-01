El PP de Ponferrada critica la “ocultación” del equipo de Gobierno de la prórroga del contrato de la ORA

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha criticado la “ocultación” del equipo de Gobierno local respecto a la prórroga del contrato de la ORA, que afecta a las zonas de aparcamiento regulado en la ciudad. “Debiendo conocer que vencía el contrato en abril de 2023, o bien no han hecho sus deberes o bien lo han dejado para después de las elecciones no vaya a ser que les resten votos en mayo”, reprochó Morala, que exigió conocer en qué nuevas áreas de la ciudad tendrá que pagarse por aparcar.

Además, el portavoz de los ‘populares’ insistió en que “la prórroga de la ORA no es sólo muestra de improvisación, también de engaño deliberado a los vecinos para no reconocer su ampliación a otras zonas”. “Improvisan cuando después de varios años de vigencia de un contrato tienen que prorrogarlo por no haber previsto medida alternativa y ocultan cuando saben desde hace meses que van a ampliar las calles en las que habrá que pagar por aparcar y por razones electorales no lo quieren contar, a ver si escampa antes de mayo”, subrayó.

También Morala reclamó al alcalde, Olegario Ramón, que diga dónde piensa compensar a la empresa adjudicataria las plazas que pierda por la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE). “Hay un número importante de vehículos que ya no podrán circular y aparcar en superficie en Ponferrada en las calles establecidas en el contrato vigente”, recordó Morala, que exigió “previsión, claridad y transparencia” respecto a este asunto.