Ponferrada convoca al Consejo de la Infancia y la Adolescencia para implicar a la juventud en la política

"Fomentar la participación en la vida pública y la conciencia democrática de los niños y las niñas del municipio” es, según Lorena González, el doble objetivo que persigue la convocatoria de la octava edición del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Ponferrada. El evento, al que se prevé la asistencia de más de 200 niños y niñas, tendrá lugar este jueves, 5 de abril, a partir de las 11:00 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura. A esta reunión podrá asistir igualmente cualquier persona interesada en escuchar y conocer las ideas y opiniones de los niños y niñas del municipio.

A juicio de Lorena González, “queremos impulsar todas las acciones posibles que fomenten la conciencia social hacia la promoción y la defensa de los derechos de los niños y las niñas, y también ofrecerles un cauce de participación institucional con el fin de propiciar la coordinación entre distintas administraciones para implantar y desarrollar políticas orientadas al bienestar de la infancia”.

El Consejo de la Infancia de Ponferrada consiste en un órgano colegiado de participación, de naturaleza consultiva, informativa y asesoramiento. Su finalidad es la de facilitar la participación en las políticas públicas de los y las menores residentes en el municipio. De forma paralela, este Consejo cuenta en la actualidad con una Asamblea Infantil integrada por 29 niños y niñas procedentes de 18 centros escolares del municipio, que se reúne una vez al mes. En ella se trabaja sobre asuntos de interés para la infancia, se proponen ideas y propuestas para que se sometan al pleno del Consejo y se opina sobre programas o actividades que ejecute el Ayuntamiento.

Según la edil, "fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas debe ser una constante de cualquier administración democrática. Como decía Clara Campoamor, la libertad se aprende ejerciéndola. Lo mismo pensamos de la democracia por lo que en dicha jornada escucharemos las inquietudes, propuestas e iniciativas de los y las ciudadanas más jóvenes del municipio. No hay que olvidar nunca que los niños y las niñas son sujetos de pleno derecho y que la legislación y CDN, entre otros, les otorga el derecho de opinar y ser escuchados. Desde el área de Bienestar Social, Infancia e Igualdad tenemos la firme convicción constitucional de que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, por tanto, su temprana edad no puede convertirse en un impedimento para participar de las instituciones democráticas".