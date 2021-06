El PP de Ponferrada califica de “decepcionante” la visita del director general de Industria del Gobierno

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha reclama a través de una nota de prensa al alcalde “mayor exigencia cuando algún cargo ministerial viene al Bierzo, porque su tibieza le cuesta a Ponferrada inversiones”. “No puede ser que los responsables del Gobierno socialista se paseen para decir por enésima vez que estudian proyectos. Además, siempre los mismos. Cuando pasen de estudiarlos a apoyarlos y del papel a la realidad habrá terminado un mandato en blanco para la recuperación industrial y del empleo en Ponferrada”.

Recalcan que “el Ministerio no puede limitarse a estudiar proyectos, debe empujarlos a venir; nos gusta que sea al Bierzo, pero hay que impulsar Ponferrada específicamente y el alcalde no lo ha conseguido”. “Cuando al Bierzo le va bien, a Ponferrada también, pero lo adecuado es que a lo que se espera que se concrete en otros municipios como consecuencia de la desaparición de las térmicas se sumasen iniciativas distintas en Ponferrada. Y de esas, una vez más, ni palabra”.

“Lo que sí sabemos es que algunos proyectos no se harán. Son especialistas en despejar balones para otros. Incluso dentro del propio gobierno, lo de la Placa a Turismo. A ver si vienen responsables de Turismo y nos dice que a Cultura, y luego a Agricultura y así hasta Asuntos Exteriores. Qué poca seriedad, nadie responde por el conjunto del gobierno y de nuevo a Olegario Ramón no le prestan mucha atención ni los suyos. “Seguiremos esperando a que abran la obra terminada de Ciuden en Compostilla I que se estará deteriorando y que nos digan algo de los proyectos ferroviarios y de la autovía a Orense, que también son claves en el desarrollo de las pymes de Ponferrada”.

El popular apunta que “más allá de las fotos de propaganda, la visita del director de Industria de este jueves ha sido decepcionante para este municipio, ante el absoluto pasotismo de un alcalde que nunca quiere molestar reivindicando”.

“Cuando Europa fijó hacia 2030 el cierre de las térmicas y Alemania lo retrasó hasta 2038, el gobierno socialista cerró las de aquí en 2020 y ahora vienen a reprocharles que no se pueden ir por la cara, ¿qué previsión era esa para el empleo de Ponferrada? ¿Qué hacen para corregirlo, pero de verdad y no con titulares y fotos huecos? ¿Qué le corresponde a Ponferrada? Mientras tanto y como en las ocasiones precedentes, el del ministerio se ha ido y aquí, no hubo nada”.