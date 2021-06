Ponferrada acogerá un curso de la ULE sobre el arte de cuidarse y dejarse cuidar

El Castillo de Ponferrada acogerá entre los días 5 y 9 de julio un curso de verano de la Universidad de León (ULE) titulado ‘El arte de cuidarse, cuidar y dejarse cuidar’, que se impartirá en la modalidad presencial hasta completar un total de 11’5 horas lectivas, dirigido a personas mayores de 60 años, estudiantes y profesionales de gerontología.

El curso se celebrará bajo la dirección de Carmen Requena Hernández, profesora de la Facultad de Educación de la ULE, con la participación de ponentes de las universidades de Salamanca, Almería, Barcelona y Castilla La Mancha, y la presencia de Matilde Fernández Sanz, ex ministra de Asuntos Sociales y presidenta de Honor de la Asociación contra la Soledad (no deseada). Hay que apuntar que ha generado un notable interés, de manera que ya están completas as 65 plazas que se ofertaron.

Desde la dirección del curso se ha explicado que el envejecimiento y sobre-envejecimiento de la población “ha ocasionado nuevas necesidades relacionadas con el cuidado ante la pérdida de vínculos cuando nos sentimos más vulnerables”. A esto se añade el temor a tener que adoptar el rol de necesitado o de dependiente, preocupación que va más allá de uno mismo ya que se extiende al entorno afectivo y la sociedad en general.

EL NUEVO MODELO DE SOCIEDAD QUE SE IMPONE

Asistimos a una sociedad individualizada donde las personas son más independientes y menos condicionadas por lazos y obligaciones tradicionales y familiares. Este modelo de sociedad aporta a un número cada vez mayor de hombres y mujeres una libertad sin precedentes para experimentar. Sin embargo, este modelo muestra debilidades, en particular, cuando en la etapa final de la vida uno se encuentra con la necesidad de volver a hacer el camino contrario a la autosuficiencia, que consiste en aprender a dejarse cuidar.

Desde ese planteamiento, los objetivos de la iniciativa son los de identificar los límites de cuidarse, cuidar y dejarse cuidar, así como el plan de actividades de la vida diaria, con la mejor forma de llevarlas a cabo cumplir con dichos propósitos. También se ofrecerán herramientas para afrontar la soledad (o pérdida de vínculos) y la muerte como aspectos del cuidado, y se tratará sobre cómo aprender a pasar del rol de cuidador a dejarse cuidar, y la forma de documentar las condiciones físicas, interpersonales y emocionales de la vida en el hogar.

La inauguración tendrá lugar el lunes 5 de julio a las 16:30 horas, con una conferencia titulada ‘La importancia de los vínculos afectivos en el arte del cuidado’, que será impartida por Félix López Sánchez, Catedrático de Psicología de la Sexualidad (Área de Psicología Evolutiva y de la Educación) de la Universidad de Salamanca.