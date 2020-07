Podemos propone que las piscinas de Toreno y Matarrosa sean gratuitas este verano

Podemos presentará en el pleno ordinario de este miércoles una iniciativa para que el Ayuntamiento de Toreno asuma el coste íntegro del servicio de piscinas municipales. “La excepcionalidad que vivimos por el Covid-19 ha agravado la situación social y económica para muchas familias, también en nuestro municipio. El Ayuntamiento de Toreno debe poner todos los medios a su disposición para facilitar el acceso al ocio saludable y al entretenimiento de nuestros vecinos, especialmente el de los más jóvenes. El ocio debe ser un derecho que debemos garantizar, independientemente de la situación familiar. “El superávit existente en la caja del Ayuntamiento, sumado al ahorro que supone el presupuesto de todas las fiestas populares de 2020 que no se celebrarán, hace que no exista ninguna excusa para que el Ayuntamiento asuma, de manera excepcional, el coste íntegro del servicio municipal de piscinas", apuntan en un comunicado.

El partido morado además cree que el aforo máximo establecido de 656 personas para la piscina de Toreno y 408 para la de Matarrosa– es más que suficiente como para que no haga falta realizar ninguna reserva con antelación. “Consideramos un error adoptar un protocolo de este tipo que, si bien puede ser necesario para el control de aforo en entornos urbanos y más masificados, no es el caso de nuestro municipio”. “Además, la llamada ‘brecha digital’ hace que la reserva a través de una aplicación móvil dificulte el acceso al sistema a buena parte de los vecinos del municipio. Cabe recordar, por último, que dentro del municipio a día de hoy todavía sigue habiendo zonas a las que no llega internet ni por fibra ni por 4G, lo que genera sin duda una dificultad añadida para el acceso al servicio municipal de piscinas a algunos vecinos.”

Por todo ello, Podemos en el Ayuntamiento de Toreno propone que las piscinas municipales sean gratuitas este verano y eliminar el sistema de reserva de cita previa a través de una ‘app’, controlando el aforo máximo permitido en la propia taquilla de las piscinas.