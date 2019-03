Podemos exige que la Sepi actúe como “herramienta de reindustrialización” de las comarcas mineras

Podemos ha visitado este jueves el campamento de los trabajadores de las empresas auxiliares de la central térmica de Compostilla en Cubillos del Sil.

La representación ha estado encabezada por el diputado y miembro de la dirección nacional de la formación morada, Rafa Mayoral, que ha estado acompañado por la diputada nacional por la provincia de León, Ana Marcello y la procuradora berciana en las Cortes Regionales y candidata a la Alcaldía de Ponferrada, Lorena González.

Mayoral ha mostrado todo el apoyo a los trabajadores de las empresas auxiliares de Compostilla y ha exigido al gobierno que la Sepi pueda actuar como “herramienta de reindustrialización” de las comarcas mineras, para así garantizar el empleo en zonas como El Bierzo a través de esta iniciativa económica. “Hace falta que haya vectores de desarrollo industrial que relancen la actividad económica en las comarcas tradicionalmente mineras. La función del Ministerio de Industria es crear puestos de trabajo y no gestionar los cierres industriales en nuestro país. Somos los más tontos de Europa, los que hacen el trabajo sucio a las empresas transnacionales. Hay que poner el rescate social en el centro de la política, nadie se puede quedar fuera de los planes sociales”.

Por su lado, la diputada nacional de Podemos por la provincia de León, Ana Marcello, denunció que no se está produciendo una transición justa. “La transición ecológica y justa es el pacto de las tres mentiras, porque no es justa con los trabajadores ni con las comarcas, ni es ecológica. No se entienda lo que está haciendo el gobierno. Se está apostando por las nucleares, pero no por las térmicas”.

Por último, el portavoz de las auxiliares, Alonso Roa, recordó que ya habido 40 despidos a los que se sumarán siete más el próximo jueves. “Lo que queremos es que la Junta cree una mesa de diálogo en la que Endesa explique su plan social para nosotros. Queremos que nos digan qué van a hacer con nosotros. Seguiremos con las protestas y con el campamento de protesta. No vamos a levantarlo, buscamos trabajo, no pedimos otra cosa. Lo que debería haber es mayor unanimidad entre los políticos del Bierzo”.