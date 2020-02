Podemos critica la falta de inversión por parte de la Junta tras la visita de Mañueco

Podemos ha criticado la falta de inversión por parte de la Junta en el Bierzo tras la visita que ha realizado en estas últimas horas Alfonso Fernández Mañueco.

Lorena González, portavoz de la formación morada y concejala de Bienestar Social de Ponferrada, ha aprovechado la visita del presidente de la Junta para trasladarle lo que considera “los olvidos del Gobierno regional con la comarca y Ponferrada”.

González ha insistido en apostar por la Ciuden también desde lo autonómico, impulsar el primer sector, poner en valor los siete sellos de calidad, pelear por el Corredor Atlántico, mejorar las comunicaciones, posibilitar la llegada de internet a las pedanías o "impedir que empresas contaminantes sigan hipotecando nuestro futuro deben ser prioridades para el gobierno de la región".

Respecto a su cargo como concejala de Bienestar Social, González ha trasladado a Fernández Mañueco que “en un municipio de 65.000 habitantes como es Ponferrada, la Junta no puede ofrecer únicamente 78 plazas de educación infantil públicas dado que esta situación está obligando al Ayuntamiento a asumir con fondos propios la puesta en marcha, a mayores, de las otras dos escuelas de educación infantil existentes en el municipio y que son necesarias para dar respuesta a las necesidades educativas de los menores y de conciliación de las familias. Las competencias en materia de educación las tiene atribuidas la Junta de Castilla y León y no puede ser que estemos pagando con dinero de los ponferradinos y ponferradinas lo que debería financiar al 100% el gobierno autonómico. Por las mismas, únicamente existe una residencia de mayores pública cuando en Ponferrada viven más de 15.000 personas mayores de 65 años que no pueden acceder a una plaza residencial pública ni pagar una privada”.

La edil de Podemos también puso en conocimiento del presidente de la Junta los problemas que se derivan de que la Junta esté financiando los servicios sociales con tanto retraso “nos están ingresando en 2020 la financiación de los servicios prestados en 2018. El Ayuntamiento no puede seguir adelantando con fondos propios los pagos derivados del acuerdo marco en materia de servicios sociales cuando, repetimos, son competencias de la Junta de CyL que el Ayuntamiento no tiene ni puede asumir. Las cuantías que recibe el Ayuntamiento no cubren siquiera el coste total de los servicios pero, para más inri, tenemos que adelantar el dinero desde el consistorio lo cual nos impide disponer de liquidez para acometer otras acciones”.

Otro de los temas que han tocado ha sido la carencia de viviendas públicas. “Se está generando la expectativa de que hay vivienda pública cuando no la hay. Es necesario que la Junta de Castilla y León trabaje para consolidar un parque de vivienda pública así como uno de alquiler social que permita a la gente emanciparse y poder comenzar a desarrollar su propio proyecto de vida”.

El cierre de los consultorios médicos y de aulas en el medio rural, las necesidades de mejora en el servicio de ayuda a domicilio así como de los mecanismos de control a las empresas acreditadas para prestar la ayuda vinculada o la negativa del Partido Popular y de Ciudadanos a apoyar un estudio sobre los usos del grafeno en las cuencas mineras de León y de Palencia han copado el resto del breve encuentro entre González y el presidente regional. “No entendemos como el PP y Ciudadanos se han negado a estudiar las posibilidades de futuro que puede ofrecer el grafeno con el impacto positivo que podría suponer para las cuencas mineras de León y Palencia. Tienen tan poco rigor que han votado en contra de esta iniciativa de Podemos cuando hace apenas dos años votaron a favor argumentando que era una de las alternativas más viables para fomentar el empleo y la industria de estas zonas. Es una tomadura de pelo constante. No es sólo que no hayan hecho nada en este sentido desde que, hace dos años, se aprobó esa iniciativa sino que viven en un permanente "Donde dije digo, digo Diego", ha concluido González.