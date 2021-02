Cs plantea una batería de medidas fiscales en el presupuesto de Ponferrada para paliar los efectos del Covid

Ciudadanos en Ponferrada ha anunciado una primera tanda de propuestas para su inclusión en el proyecto de presupuestos del municipio, con el fin de paliar los efectos socioeconómicos de la crisis de la Covid-19. En concreto, ha planteado cuatro medidas fiscales que alivien las cargas tributarias de los empresarios y autónomos que tienen sus negocios en la capital berciana.

La formación naranja propone reducir un 50% el IBI a los negocios de hostelería y un 25% a los negocios del sector comercial; una rebaja del 90% de la tasa de recogida de basuras para la hostelería y comercios locales, y una rebaja del 100% de la tasa de ocupación del espacio público por veladores. Del mismo modo, plantea una moratoria del pago de tributos locales en 2021 para todas las empresas y negocios de nueva creación, con independencia de su sector, siempre que se radiquen en Ponferrada.

Cuatro iniciativas que el partido liberal defenderá en el pleno, a las que se sumarán otras de carácter social y económico que se anunciarán próximamente, dirigidas a la reactivación económica y a terminar con la parálisis en la que se encuentra el equipo de gobierno.

“En lugar de aportar soluciones urgentes ante los avances de la pandemia, el alcalde ha mostrado una enorme incapacidad y negligencia en la gestión de los asuntos públicos. Una prueba de ello, es el retraso imperdonable con el que han llegado estos presupuestos municipales”, ha afirmado la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Ruth Morales.

Morales ha criticado el abandono de sectores como la hostelería o el pequeño comercio y ha señalado al socialista Olegario Ramón “por haber dado un portazo a las reivindicaciones, no sólo de los grupos de la oposición, sino de los propios vecinos que nos las trasladan”.

“No son creíbles los argumentos de Ramón – ha continuado – cuando dice que no se pueden bajar los impuestos. Otras ciudades como León, cuyos regidores comparten siglas, ya lo han hecho”.

En opinión de Cs, tampoco parece razonable la justificación de que no hay margen de maniobra con los ingresos municipales: si se mantienen las tasas que cobra el Ayuntamiento, los comercios y empresas cerrarán y esto generará un efecto dominó en las arcas municipales. “El tripartito se equivoca. Si cierran los negocios, mandarán al paro a cientos de trabajadores que no podrán pagar esas tasas. Lo que ahora toca es apoyar al tejido productivo de nuestra ciudad”, ha explicado la edil liberal.

“Nos preocupan las muestras de agotamiento del gobierno que ostenta, pero no lidera, Olegario Ramón. No tiene ideas, ha perdido la capacidad de escucha y de diálogo. Los ponferradinos no pueden permitirse una Alcaldía así en medio de una de las peores crisis de su historia”, ha afirmado Morales.

Por todo ello, Ciudadanos ha propuesto estas medidas para la reactivación de la economía local y fomentar la supervivencia de las empresas y del empleo. Propuestas que, ya sea de forma directa o indirecta, repercuten en el resto de ámbitos de la vida social ponferradina.