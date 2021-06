El PP pide instar a la Diputación ejecutar el Parque de Bomberos de Bembibre “tal y como estaba programado”

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Bembibre ha registrado una moción para su debate y aprobación en el próximo Pleno con el objeto de instar a la Diputación de León a cumplir y ejecutar el proyecto aprobado en la Junta de Gobierno de la Diputación en mayo del 2019, y dar vía libre al Parque de Bomberos de Bembibre “tal y como estaba programado”.

Desde el PP insisten en su exigencia al Gobierno Socialista para que “deje de echar balones fuera y defienda de manera contundente un proyecto necesario e imprescindible, no sólo para el municipio sino para todo el Bierzo Alto, instando a la Diputación de León a confirmar y ejecutar las obras que ya estaban aprobadas, en licitación y firmada la cesión de los terrenos por el Partido Popular en la anterior legislatura”.

“Renunciar a este parque es únicamente una decisión política, pues no existe ninguna razón ni técnica, ni jurídica ni económica para no llevarla a cabo. El Plan Sectorial de la Junta de Castilla y León no afecta para nada a este proyecto, como pretenden hacer creer a los ciudadanos, pues se trata de un plan de mínimos y la Diputación es quien tiene absoluta competencia en materia de extinción de incendios”, aseguran los populares, que aclaran a su vez que de acuerdo con la Ley Reguladora de Bases de Régimen local, corresponde a las Diputaciones Provinciales la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios en municipios de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de Bembibre.

“No hay nada que impida a la Diputación de León mantener el nivel de catalogación inicialmente previsto para el parque de Bomberos de Bembibre, ya que el propio plan elaborado por la Junta establece que las administraciones responsables de los servicios (Diputación en este caso) pueden proponer más parques y de tipología diferente a la señalada en el Plan”, reflejaron.

En este sentido, lamentan que “tras la llegada de Eduardo Morán a la Diputación se comenzara a cuestionar la idoneidad de las instalaciones de Bembibre y que ni la alcaldesa, Silvia Cao, ni el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y concejal del Ayuntamiento de Bembibre, Gerardo Álvarez Courel, ni el vicepresidente de la Diputación para el Bierzo, Alider Presa, a su vez alcalde de un municipio también afectado por la falta de servicio contra incendios, hayan tomado un posicionamiento firme a favor de los vecinos a los que representan, dando preferencia a los intereses políticos y la disciplina de partido para favorecer el parque de Ponferrada a costa de dejar el Bierzo Alto sin un parque que asegure una rápida intervención en caso de necesidad”.

Finalmente, advierten de que las consecuencias de esta “decisión unilateral y no reclamada por nuestro Ayuntamiento, ni por el Consejo Comarcal, ni por el vicepresidente de la Diputación para el Bierzo, la sufrirán los vecinos de nuestro municipio y de todo el Bierzo Alto, al dejar la zona en una grave situación que compromete la seguridad de la población”.