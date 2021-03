La periodista berciana Alexia Rivas, tercera concursante confirmada para ‘Supervivientes 2021’

La periodista natural de Ponferrada Alexia Rivas ha sido confirmada como la tercera concursante para ‘Supervivientes 2021’. Así lo han confirmado los responsables de este espacio televisivo del grupo Mediaset y que se va emitir es próximas fechas. El espacio va a estar presentado por Jorge Javier Vázquez y también se ha confirmado la presencia de otros concursantes como el bailador y actor Antonio Canales y la cantante Silvia Pantoja.

Muchísimas gracias por la oleada de apoyo!! Sois increíbles�� mi afán es que me conozcáis por quien soy, no por lo que vendieron, ser yo misma y darlo todo. Gracias a @BulldogTV_ES por la confianza. Y... voy a por todas TODAS. Nada me detendrá.