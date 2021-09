La pedanía de La Ribera de Folgoso pide dimisiones tras la celebración de un mercado del Banco de Tierras

La Junta Vecinal de La Ribera de Folgoso solicita la dimisión inmediata del alcalde y del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Folgoso de La Ribera por las circunstancias de la celebración de un mercado organizado por el Banco de Tierras del Bierzo el pasado fin de semana en la localidad, que califican como “acontecimiento multitudinario en la plaza del pueblo, con colchonetas e hinchables tanto en la plaza como en la playa fluvial”.

Solicitan las dimisiones por no haber recibido información ni petición de uso de la plaza y haber tenido conocimiento de la celebración “por los carteles; enviando un escrito al Ayuntamiento que no ha sido respondido, al igual que llamadas al alcalde de forma privada”, en lo que critican como una actitud habitual del equipo de gobierno. “Como en La Ribera gobierna Coalición por el Bierzo, no somos afines a sus ideas, toman la decisión de no dirigirse a nosotros para nada”, lamentan en un comunicado.