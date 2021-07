Patrimonio autoriza los trabajos de desbroce del entorno del Yacimiento Arqueológico de Castro Ventosa

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, celebrada de manera telemática y presidida por el delegado territorial Juan Martínez Majo, ha autorizado los trabajos de desbroce del entorno superficial y perimetral del Yacimiento Arqueológico de Castro Ventosa.

Para estas intervenciones es preciso que la utilización de medios mecánicos se circunscriba a desbrozadoras de cadenas, o similares, sobre tractor de ruedas, o de uso manual. Además, no se deberá intervenir en modo alguno en el subsuelo del Castro. Los trabajos se llevarán a cabo sobre la vegetación, principalmente, herbácea y si se emplea maquinaria no se deberá abrir camino o pista alguna para su acceso a las zonas del sitio arqueológico en las que se va a intervenir. Los trabajos no deberán afectar a la fábrica de la muralla.

También se ha dado luz verde a la reparación de la cubierta del crucero de la Iglesia de Santa Marina, en Santalla del Bierzo. Este espacio presenta daños que afectan a elementos estructurales, por lo que se propone su reconstrucción. Se llevará a cabo una nueva cubierta a cuatro aguas de estructura de madera laminada y cobertura de losas de pizarra de gran formato irregular. Además, se reconstruirán y se colocarán los cinco pináculos con nuevas piezas de granito silvestre moreno con labra sencilla, reproduciendo los existentes. Para finalizar se repararán grietas y fisuras interiores de la cúpula del crucero.