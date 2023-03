La ópera vuelve al Bergidum con ‘Turandot’, de Puccini

La productora Ópera 2001 regresa al Teatro Bergidum de Ponferrada el próximo miércoles, 15 de marzo, a las 20:15 horas, con ‘Turandot’, de Giacomo Puccini, una de las grandes piezas del repertorio lírico internacional que, casi un siglo después de su estreno, sigue despertando la admiración de los aficionados, especialmente por contener una de las arias más conocidas para tenor, el ‘Nessun dorma’. Las últimas localidades para esta representación, que se presenta en versión original en italiano con sobretítulos en español, están a la venta.

‘Turandot’ quedó inconclusa por la muerte de Puccini y fue completada por Franco Alfano. Se estrenó en abril de 1926 en el Teatro de La Scala de Milán. La historia de esta pieza gira en torno a la fría y vengativa princesa de Pekín, Turandot, que pone a prueba a todos sus pretendientes: quienes no contestan correctamente a tres acertijos, no sólo no pueden desposarla, sino que pierden la vida.

El joven príncipe de Tartaria, Calaf, se enamora de ella a primera vista. Habiendo considerado a todos los hombres indignos de su mano, Turandot exige a sus pretendientes que respondan correctamente a tres acertijos. Si fallan, serán decapitados. Calaf se enfrenta a los acertijos contra las advertencias de su padre, contestándolos con éxito.

En el tercer acto de la pieza se interpreta una de las arias más conocidas para tenor, el ‘Nessun dorma’ (Que nadie duerma), que representa la victoria del amor sobre el odio. Nessun Dorma es el aria más rebosante de esperanza triunfal que canta el príncipe Calaf de la ópera Turandot del maestro Giacomo Puccini.

El origen de Turandot se remonta a un poema persa del siglo XII titulado Las siete bellezas. La historia se retoma a principios del XVIII en una antología de cuentos francesa. En 1762 el dramaturgo italiano Carlo Gozzi convierte la historia en una obra de teatro a la que incorpora elementos de la “comedia del arte”, con personajes del teatro de máscaras. Esta comedia fue recreada ya en el XIX por el dramaturgo alemán Friedrich Schiller como ‘Turandot, princesa de China’, puesta en escena por Goethe en el teatro de Weimar. El texto de la ópera de Puccini está basado en una traducción italiana de esta obra.