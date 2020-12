La Once reparte 3.000 euros en Ponferrada

La Once ha repartido 3.000 euros en Ponferrada mediante un boleto vendido por el Terminal Punto de Venta (TPV), del producto Super Once, del domingo día 27 de diciembre de 2020.

La agente vendedora ha sido Ana María Fernández Martínez que tiene su punto de venta en el centro comercial El Rosal de la capital berciana y que ha repartido la suerte entre unos de sus clientes habituales.

Los productos de la Once se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.com).

También se recuerda que Eurojackpot de esta semana tiene un bote de 56 millones de euros.