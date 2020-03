La ONCE reparte 20.000 euros en Ponferrada

La O.N.C.E. ha repartido 20.000 euros en Ponferrada mediante un cupón vendido por el terminal punto de venta del sorteo de este domingo día 1 de marzo de 2020. El agente vendedor, Blas García Martínez, que tiene si punto de venta concretamente en la plaza Julio Lazúrtegui, fue el encargado de repartir la suerte en su clientela habitual.

Se trata del segundo gran premio del año que recae en la capital berciana, después de que el pasado 13 de enero un boleto del Cuponazo de los viernes resultara premiado con 40.000 euros.

Los productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.com).