Nuevos reconocimientos para para el Gran Bierzo Origen 2017

Viñas del Bierzo de Camponaraya han recibido nuevos reconocimientos del Gran Bierzo Origen 2017. Han conseguido la medalla de bronce en el Decanter World Wine Awards 2019 y la mención especial en el Concurso Vino & Mujer 2019.

Gran Bierzo Origen es un vino tinto Mencía, joven, elaborado con uvas procedentes de un único viñedo, de más de 120 años de antigüedad. Fermentación abierta, en barrica de roble y sobre sus lías. Este vino fue concebido para conmemorar los 50 años transcurridos desde la fundación de la bodega Viñas del Bierzo, allá por 1963, y representa los nuevos tiempos que corren por nuestras longevas instalaciones. Gran Bierzo Origen ha obtenido muchos reconocimientos y altas puntuaciones desde su nacimiento y es la prueba embotellada de que los cambios realizados y el rumbo marcado han sido los idóneos.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:

Medalla de Oro / Gold Medal 3ª Edicion "Best Spanish wines for the USA" Miami 2014

Medalla de Oro / Golden Medal: Premios MONOVINO 2017 / Monovino Awards 2017

Diamante / Concurso Internacional "Vino y Mujer 2018"

92 puntos cata a ciegas / Revista Digital Sobre Lías Recetum · Mayo 2018

Medalla de Oro / X Edición del prestigioso concurso Cathay Pacific. Hong Kong. Noviembre 2018

Medalla de Plata / El IWC. International Wine Challenge. Reino Unido. Diciembre 2018

Mención Especial / Concurso Internacional "Vino y Mujer 2019"-Medalla de Bronce Concuros Internaciona “Decanter World Wine Awards” 2019