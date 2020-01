Nuevos logros: Feliz Año 2020

NUEVOS LOGROS

Ya hemos dicho adiós al 2019 y en las primeras horas del 2020, es inevitable repasar ese ciclo y todo lo que hemos vivido en su transcurso.

Tal vez haya sido un “Annus Mirabilis" porque has conseguido un buen trabajo, tal vez habéis cumplido el sueño de ser padres, has aprobado esa oposición que preparabas con ahínco, te has comprado ese piso…o por el contrario, éste ha sido un “Annus Horribilis" , has dedicado mucho esfuerzo a un determinado proyecto que no ha dado resultados o no han sido los esperados, has sufrido una ruptura amorosa, te ha decepcionado alguien en quien tú confiabas ciegamente o has tenido un percance o un achaque que por fortuna se ha quedado en un susto.

¿Y quién no ha pasado por situaciones similares en alguna ocasión o en más de una?. Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado el dolor que causa una decepción, hemos sufrido varias desilusiones y algún que otro batacazo emocional, “Errare humanum est et sapit corrigere". Tal vez este año nos haya enseñado algo que necesitábamos aprender.

El ser humano tiene la enorme capacidad de olvidar y perdonar, de emocionarnos con nuevos proyectos, plantearnos distintos retos, de ilusionarnos con personas fantásticas que llegarán a nuestras vidas o tal vez estén ya en ellas.

Os adelanto que en el 2020 con toda seguridad atesoraremos momentos increíbles, de esos que realmente merecen la pena, porque al fin y a la postre, eso es la vida, un continuo y maravilloso aprendizaje lleno de intentos, logros, comienzos y moralejas.

¡¡¡Sin duda, lo mejor está por llegar!!!

Os deseo de todo corazón que en este Nuevo Año se hagan realidad vuestros deseos.

¡¡¡FELIZ AÑO!!!