El Museo de la Energía colabora con la Colección ‘Ratón Pérez’ en su campaña de recogida

La Fábrica de Luz. Museo de la Energía en Ponferrada colabora por primera vez con el proyecto Colección ‘Ratón Pérez’ llevado a cabo por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y en la que, en esta octava edición, cuenta también con la colaboración de la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos, así como de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Esta iniciativa del Grupo de Antropología Dental y la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i), tiene como objetivo seguir aumentado la colección de dientes de leche del CENIEH para realizar investigaciones en el ámbito paleoantropológico y forense.

La campaña de recogida en el museo ponferradino estará operativa desde el martes 21 hasta el domingo 26 de septiembre en horario de apertura de la instalación (de martes a domingo de 10:30 a 17:30 horas). La campaña consiste en entregar un diente o dientes de leche del donante quien, a su vez, obtendrá el diploma que lo acredita como miembro del equipo de investigación de Ayudantes de Ratón Pérez. También se entregarán otros obsequios entre los que se encuentran una invitación a la Casita-Museo de Ratón Pérez en Madrid. Además, cada donante ha de rellenar una hoja con información personal que ayudará en los estudios científicos. Una vez finalizada la campaña, los dientes serán enviados al CENIEH para que pasen a formar parte de la colección, así como toda la documentación asociada.

La Colección ‘Ratón Pérez’ se trata de un proyecto de ciencia ciudadana creado, organizado y coordinado entre la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y el Grupo de Antropología Dental (GAD) del CENIEH a fin de solventar la dificultad de obtener dientes deciduos para investigaciones en el ámbito de la evolución humana y de la antropología forense, y de involucrar a la sociedad en dichas investigaciones a través de sus donaciones, fomentando las vocaciones científicas entre niños y niñas en edad escolar.

A día de hoy este proyecto, que alcanza ya su octava edición, tendrá lugar en siete comunidades autónomas: Asturias, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Galicia y Madrid. Además del museo en Ponferrada, las instituciones donde se llevará a cabo la campaña son la Escuela Universitaria ADEMA de Palma de Mallorca, la Delegación del CSIC en Galicia ubicada en Santiago de Compostela, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Jaén, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad de Oviedo y los campus de Huesca, Teruel y Zaragoza de la Universidad de Zaragoza.

El lanzamiento de esta campaña se enmarca además en la Noche Europea de los Investigadores, evento internacional que se celebra anualmente todos los 24 de septiembre a nivel europeo.

UNA COLECCIÓN ÚNICA

La Colección ‘Ratón Pérez’ comenzó a gestarse en 2014 en Burgos, a través de las campañas llevadas a cabo en el marco de la Noche Europea de los Investigadores y organizada desde el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

Gracias a estas campañas de recogida de dientes, el CENIEH ha creado la Colección ‘Ratón Pérez’, una muestra de comparativa de dientes de leche de referencia mundial para llevar a cabo investigaciones en el ámbito de la evolución humana y la antropología forense.

A día de hoy, esta colección que fue dada a conocer a la comunidad científica el pasado mes de agosto en la revista American Journal of Physical Anthropology, cuenta con casi 3.000 piezas dentales, que han sido utilizadas ya en varios trabajos publicados en revistas científicas, y forman parte de otras investigaciones en curso. En este sentido, Marina Martínez Pinillos, coordinadora del proyecto e investigadora del Grupo de Antropología Dental del CENIEH, destaca la importancia de la participación ciudadana “ya que sin las donaciones no podríamos desarrollar este tipo de investigaciones”.

OBJETIVO DEL PROYECTO RATÓN PÉREZ

La creación de esta colección de dientes deciduos tiene como objetivo desarrollar una muestra de comparativa de dientes de leche de referencia mundial que ayude a realizar importantes investigaciones en ámbitos como el antropológico, paleoantropológico y forense. Su potencial es indudablemente enorme y podrá ser muy útil en estudios futuros como:

• Investigaciones acerca de la caracterización morfológica externa (esmalte) e interna (dentina) de los dientes.

• Estudios sobre las patologías sufridas por las poblaciones humanas extintas, con interés no sólo en su estatus de salud y enfermedad, sino también en su relación con el comportamiento y grado de adaptación ecológica de estas poblaciones.

• Investigaciones sobre el patrón de desarrollo e histología dental.

• Estudios de dimorfismo sexual pare evaluar la variable existente entre hombres y mujeres basadas en la dentición.

Hasta la fecha ya ha sido utilizada en trabajos científicos publicados en revistas internacionales, como los trabajos acerca de la morfología de los dientes deciduos de la especie fósil ‘Homo antecessor’ publicados por el grupo de antropología dental de CENIEH o el estudio acerca del dimorfismo sexual en la composición de tejidos del segundo molar inferior. Además, recientemente se ha enviado un artículo sobre la propia colección de referencia titulado ‘The Ratón Pérez collection: deciduous teeth of modern human population housed at National Research Center on Human Evolution (Burgos, Spain) al American Journal of Physical Anthropology’.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, La Fábrica de Luz. Museo de la Energía se suma a los museos municipales de Ponferrada ofreciendo entrada libre gratuita para aquellas personas que deseen visitar la antigua central a lo largo de hoy jueves 16 en su horario de 10:30 a 17:30 horas.