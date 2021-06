Morala: “Visitar al ministro de Cultura y volver sin un millón para la Tebaida sería un fracaso"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha reclamado al alcalde a través de una nota de prensa mayor exigencia para su reunión con el ministro de Cultura. “El alcalde se ha desperezado un poquito; sólo lo justito para pedir la reunión, no lo suficiente para ser ambicioso con ella, a la luz de sus propias declaraciones adelantando los temas a tratar. Es un hito; se reúne con un ministro de los suyos a los dos años de estar en el puesto; a este ritmo y teniendo en cuenta el número de ministerios va a necesitar cuarenta años para reunirse con todos. Tal vez sea su estrategia para tener una excusa para perpetuarse, pero Ponferrada no está para semejante indolencia”.

Resalta el popular que “otra vez más no habido ningún diálogo con los grupos de la oposición”. “Luego no podrá ni sorprenderse ni quejarse si el resultado de esa reunión merece el más enérgico reproche. Nada más ver los asuntos a tratar se echan en falta algunos verdaderamente vitales para el desarrollo de Ponferrada. De nuevo, conformismo para no incordiar mucho a los suyos. Es mejor que pensemos eso que la alternativa diferente, que ni siquiera conoce las necesidades del municipio y lo que puede pedir para solventar sus carencias”.

“Esperamos que no vuelva diciendo que el ministro ha acogido con mucho cariño sus peticiones y que van a estudiar vías de colaboración y proyectos, como pasó la semana pasada con un director general de Industria que demostró que, en concreto, nada. A este paso solo van a poder inaugurar los proyectos de anteriores Corporaciones”.

Subraya Morala que “si no consigue tres objetivos básicos, es mejor que se replantee su política cultural”. “El primero es tan sencillo como pedir mediación, ni siquiera le va a costar nada al ministro de Cultura, pero debe conseguir la inmediata apertura del museo de Compostilla II, terminado desde hace años y sin que haya entrado en funcionamiento, que sería un revulsivo más para la cultura y el turismo en Ponferrada”.

“El ministro de Cultura tiene capacidad presupuestaria suficiente, como demuestra en otros territorios, para proyectos singulares, de los que tienen gran calado. Dos son imprescindibles. Una mayor recuperación del patrimonio industrial del Bierzo, del que quedan en Ponferrada grandes ejemplos aún pendientes, y el desarrollo de la Tebaida del que el alcalde comprometió dos millones, como siempre en yo invito y tú pagas. Pues que no paguen los ponferradinos porque venga con un millón para que el proyecto prosiga a gran escala. Todo lo demás, humo y titular, pero no desarrollo, cultura y empleo en Ponferrada”.