Morala: “Los vehículos circulan por autovías, no por compromisos huecos”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera a través de una nota de prensa que el “ministro se dejó llevar y se mimetizó con los actores de la representación del castillo. Vino a Ponferrada, hizo un poco de teatro y se fue con su bolo a otra parte”.

“Este parece el ministro inexistente, algunos de sus anuncios son de antes de que él fuese ministro y otros serán para cuando deje de ser ministro, de modo que prometer y no dar no desarregla casa, como decían nuestros mayores. Cuando el PP gobernaba se licitaron proyectos de tramos de la autovía a Orense que hoy deberían estar con máquinas sobre el terreno y se preparó el tramo más complicado, que debió haberse licitado hace tiempo como denunciamos en Ponferrada con los parlamentarios nacionales del PP de León y de Orense hace ocho meses. Dice que está bastante avanzada, faltaría más, pero ya encontró el trabajo hecho y lleva años en el ministerio. El ministro descubrió ayer que es un tramo complejo, porque ni se lo había mirado antes. Probablemente porque el alcalde de Ponferrada ni le había pedido mirarlo, no se fuera a enfadar el jefe político”.

El popular recuerda que “los proyectos de los que habló el ministro se pueden clasificar en tres tipos: los que ya venían de antes, como los de la autovía a Orense, los que va vendrán después, como la mejora del ferrocarril, y los que no vendrán, como la Ronda Sur”. “Eso sí, lo de la plataforma logística es una novedad que no se le ocurrió a nadie. Pero viene el ministro y nos rebaja la plataforma a apartadero, como dice la página del Ministerio. El que debería ir al apartadero de la política es el propio gobierno socialista por su constante menosprecio al Bierzo y a Ponferrada en comparación con el trato privilegiado que le da a las infraestructuras de Cataluña”.

“Otro cargo socialista que ha venido a decir que estudiarán proyectos, eso sí, en una inauguración de un proyecto que no empezaron los socialistas ni en el ayuntamiento ni en el gobierno, ante la pasividad por enésima vez de un alcalde que o no sabe, o no quiere pedir, y que en el caso de Ábalos, ni ha sabido ni ha querido a la vez”. Nada nuevo se ha planteado; otra ocasión perdida, pero en el peor momento de la actividad económica, la despoblación y el paro en nuestro municipio”.

Por último, Morala resalta que “los que cerraron la térmica no abren ningún proyecto tangible de futuro”. “Esta tierra necesita realidades, porque los vehículos viajan por autovías y no por palabras y los viajeros por tren y no por titulares de prensa, y no reafirmaciones y compromisos de quien no tiene ni uno nuevo. De la promesa socialista de reducir el tiempo del viaje en tren a Madrid y aumentar las frecuencias ya, si eso, habla otro día”.