Morala: “O los concejales socialistas no se coordinan o no se enteran”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha exigido a través de una nota de prensa al alcalde socialista Olegario Ramón que “ponga orden” para que los servicios públicos municipales y lo que de ellos depende funcione correctamente.

“El alcalde transmite a sus concejales su misma apatía, indolencia y especialmente ampara que para tapar su ineficacia recurran continuamente al victimismo, lo que supone una pésima estrategia de trasparencia, responsabilidad y credibilidad. El victimismo es el refugio de la irresponsabilidad, pero no les permite esconder las propias carencias”, apunta el popular.

“Como se les van acabando los culpables del último siglo, pronto veremos que echan la culpa de su desidia a los constructores del castillo y a la romanización. “Cabe preguntarse que si tan claro tenían lo que no funcionaba cuando estaban en la oposición, cómo es posible que empezado ya 2021 no se hayan aplicado los remedios que ellos mismos recetaban a la anterior Corporación para paliar todo lo que estaba mal”, ha reseñado.

Además, reflejan que “son muchos meses del actual equipo de Gobierno y ya no es creíble que sea culpa de otros que las puertas de emergencia del mercado de abastos estén cerradas con trapa o que la puerta de acceso esté estropeada y no cierre. “Después de todo ese tiempo, parece que un calentador del colegio Peñalba ha causado una avería y que el termostato no funcionaba desde hacía dos años y que la concejal socialista que forma parte del Consejo Escolar de ese centro escolar, no se ha enterado para mandar arreglarlo. O sea, que o no se enteran o si se han enterado ya no es culpa de otros, sino de su descoordinación o de su inoperancia”.

“Está bien que se informe de que la brigada municipal de obras coloca cuadros en el despacho de alguna concejal socialista, pero estaría mejor que se priorizara solucionar lo que no funciona en los colegios si se diese esa instrucción. Instrucción que bien podría darse mientras se cambian cuadros en los despachos de los concejales socialistas”, finaliza.