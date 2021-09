Morala: “Incluso cuando siguen la dirección que les marcamos, fallan por quedarse cortos”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha respondido a través de una nota de prensa a la propuesta de modificación fiscal presentada por el equipo de Gobierno de la capital berciana. “No se trata ya solo de nuestra opinión, que es adversa, sino de dar voz a los miles de ponferradinos que consideran insuficiente e incluso irrisoria la propuesta municipal. Primero te subo los impuestos mucho y luego te los bajo un poquito; es un truco muy viejo que nadie compra hoy en Ponferrada”.

Resaltan que “el Partido Popular viene proponiendo desde el principio del mandato, y en particular desde el inicio de la pandemia, una serie de medidas fiscales, que afectan en su conjunto a los tributos municipales y al gasto público”. “Incluso respaldamos el primer plan de recuperación, en la creencia de que la situación era -y sigue siendo- tan grave que el equipo de gobierno se vería forzado a hacer más. A pesar del raro consenso de la oposición al respecto, han seguido un camino de recortes raquíticos que, en el conjunto, suponen aun una presión fiscal insostenible para ciudadanos y empresas.

“Ni siquiera cuando se les indica la buena dirección son capaces de seguirla. Buena prueba de ello es que cada vez que dicen que han llegado al límite del recorte tributario, inmediatamente tienen que ponerse a buscar nuevas vías de aflojar la correa impositiva, prueba de que ni planificaron bien la estructura del sistema fiscal local ni la situación real aguanta su avidez recaudatoria. De los creadores del tasazo llega ahora simulemos que bajamos los impuestos. Para que todo siga igual de mal que como lo han dejado, a ver si la gente se va olvidando antes de las elecciones”.

Además, remarcan que “esta propuesta será insuficiente y tendrán que corregirla, por lo que les proponemos que consensuen con la oposición y los agentes económicos y sociales un escenario duradero hasta el final del mandato que tenga en cuenta la verdadera situación de precariedad de la economía local bajo Olegario y Sánchez”. “Mejor que amagar para conseguir un titular, que acuerden para una mayor estabilidad y previsibilidad de las inversiones, para aumentar el empleo y el consumo local. Por debajo de ese nivel de ambición, el Partido Popular no está para blanquear la voracidad recaudatoria socialista en Ponferrada”.

“Su propuesta no solo es poco imaginativa, es que ni siquiera es repetitiva de lo que han hecho otros alcaldes socialistas españoles, que han ido mucho más allá. Olegario Ramón es tibio para apoyar al emprendedor, pero firme y rápido en subir los tributos. Esta propuesta es exigua en su conjunto y deficiente tributo a tributo. El monto total del recorte, aunque llegue a 400.000 € no será capaz de aumentar la actividad privada en una ciudad en la que se pierden casi cuatrocientes empleos en LM y el alcalde se congratula de la medida pactada. Para recaudar más y gastar peor no hace falta el amparo de la oposición. Para dejar más dinero en los bolsillos de los ponferradinos, pero de verdad y no a medias, hay caminos distintos al que nos proponen, que tendrían que explorarse”, finaliza el portavoz del PP en la capital berciana.