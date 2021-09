Morala: "La economía ponferradina no se puede permitir el abandono de los polígonos industriales"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, y la concejal Lidia Coca se han reunido en las últimas horas con el pedáneo de Santo Tomás de las Ollas, Carlos Fernández, y componentes de la junta vecinal y algunos vecinos, así como con representantes del sector empresarial. “Toda la atención y el mimo que se ponga ahora en las zonas industriales será poca para animar a los negocios de aquí y para los potenciales emprendedores foráneos, pues hay una fuerte competencia industrial de muchos otros lugares. Por el contrario, en Ponferrada lo que sobresale es el descuido y el abandono que crece galopantemente en los últimos dos años. Lo que está en juego es una imagen de ciudad y a la vez, una imagen de su tejido empresarial".

Resalta Morala que “en el polígono industrial de Montearenas es imprescindible, y tenemos que recordarlo una vez más, un desbroce amplio. También es necesario proceder a una limpieza integral de papeles, plásticos y basura, así como a la retirada de desperdicios de las cunetas. Un problema que ponen de manifiesto empresarios y trabajadores de las últimas naves del polígono es el fin de la línea de autobús, que debería facilitar más la llegada a esa zona”.

“Por lo que se refiere al polígono industrial de La Llanada, se requiere una mejora del acceso desde la autovía para posibilitar el tráfico de un sector tan vital en estos momentos como el del transporte de las palas eólicas. Claro que sería mejor que cualquier acceso fuese transitable y no tuviese los baches del actual vial. Como insistentemente recordamos, la cartelería informativa y turística de toda Ponferrada es penosa y aquí se requiere una mejora de los carteles y señales que indican el polígono industrial. La situación de las cunetas es aún peor que en Montearenas, con todas obstruidas, lo que es un peligro para los episodios de lluvia intensa. La cantidad de basura esparcida, cartones y papeles, botellas, plásticos es indigna de una ciudad moderna y califica por sí sola la desidia de este equipo de gobierno. No es que en limpieza funcionen a medio gas, es que no tienen fuelle alguno”.

Remarca que “capítulo aparte merece el problema del alumbrado, que es, en realidad, de la falta absoluta de alumbrado. Ni la seguridad ni la comodidad que cualquier municipio proporciona a las empresas instaladas en sus polígonos son aquí posibles, y es una cuestión que debería abordarse de inmediato”.

“Un problema que afecta gravemente al normal desarrollo empresarial en La Llanada es el déficit de internet por cable de alta capacidad, lo que disminuye la calidad de las comunicaciones de las empresas en un momento en que hay una fuerte digitalización de la producción y de los intercambios comerciales. El Ayuntamiento no puede ser ajeno a este problema, que lastra la competitividad de las empresas instaladas allí. Tanto hacer planes estratégicos y fallan en lo más elemental”.

Pone de manifiesto que “todas las zonas industriales de las inmediaciones de Santo Tomás están escasas de contenedores, incluso en una vía principal para la entrada y salida de la ciudad, lo que da una imagen penosa de Ponferrada. Conviene un estudio previo de las necesidades de reciclaje en función del sector en que trabajan las empresas radicadas en ambos polígonos para inmediatamente dotar de los contenedores necesarios que palíen la situación actual, que da una imagen de deterioro del entorno insostenible”.

“Dentro del casco urbano de Santo Tomás de las Ollas pedimos cubrir la pista deportiva; hace ya muchos meses que se solicitó del Ayuntamiento la confección de la memoria o proyecto necesario y el pueblo no se cierra a que se pueda acometer la obra por fases. Pero para llegar a la última fase hay que empezar por la primera y no hay visos de ello”, ha apuntado el portavoz de los populares de la capital berciana.