Morala: “Ayudar a los hoteles y al empleo que generan en Ponferrada es cuestión de simple voluntad política"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha lamentado que el alcalde de la capital berciana “se emplee con esa mezcla de tanta dureza e indiferencia hacia las necesidades de los ponferradinos y a la vez con tanta sumisión con su propio Gobierno”.

“No es de extrañar la sensación de mucha gente de que tiene la mente en otros cargos políticos diferentes, por lo que no quiere ser molesto. A la vez demuestra cierta prepotencia con el asociacionismo que le resulta reivindicativo, de lo que da una muestra más con los representantes de la hostelería, como ya lo hizo con la asociación de propietarios de perros o con los representantes de los comerciantes”.

Además, apunta que “con la que está cayendo en la economía ponferradina, no se puede tener a los hoteleros dos meses esperando a ser recibidos. Así se pasa de la apatía a la desconsideración. Y desde luego, no se puede hacer ostentación de lo indiferente que resulta al alcalde que el sector, tan afectado por la restricción de movilidad de la pandemia, termine perdiendo toda actividad. Porque en ello van también, como han advertido los representantes de los hoteles, trescientos empleos de muchas familias ponferradinas”.

Recuerdan que el 11 de diciembre el PP ponferradino mostró su apoyo a la asociación y su reivindicación de rebaja de impuestos cuando no hay actividad. “Sin hoteles no se sitúa Ponferrada en el mapa del turismo y de la actividad económica, no se atrae gente que venga a trabajar o a conocer nuestra cultura y nuestro medio natural”.

“Tantas otras actividades dependen de los hoteles que sorprende el empecinamiento en no ayudar a su supervivencia en un momento tan crucial con cuantas rebajas fiscales han solicitado los hoteleros. Si ha sido posible en otras ciudades, ¿por qué no en Ponferrada? Por la cerrazón del alcalde a no buscar alternativas fiscales; decir que legalmente no se puede, es faltar a la verdad para encubrir que no tiene voluntad política. Es incompatible apostar por el turismo y dejar caer a la hostelería. Cuando veamos la pérdida de empleo en los hoteles de Ponferrada sabremos que tiene una responsabilidad directa, la del alcalde, por no ayudar a pasar el bache con los instrumentos que el Ayuntamiento tiene a su alcalde, empezando por la rebaja fiscal, porque no se puede tener impuestos en esta situación como si fuera un año de actividad normal”.