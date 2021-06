Morala: “Al alcalde de Ponferrada siempre terminan por dejarle mal los suyos”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha considerado a través de una nota de prensa que “el papel jugado por el alcalde de Ponferrada en sus reuniones con los ministros es deplorable para los intereses del municipio y de sus habitantes por el conformismo que muestra siempre ante las negativas de los altos cargos de su partido”. “Es una estrategia, la otra, echar problemas encima de los funcionarios, como al fijar la posición para la supresión de la tasa de la basura”.

“Esta semana ha dado la vuelta, al menos a la provincia, el enfrentamiento del alcalde de León con un asesor del ministro, de esos que hacen de guardia de corps, menos en Ponferrada, porque el alcalde es tan sumamente sumiso y apático que no es ni necesario siquiera. También las exigencias de quien espetó al ministro que no era alcalde de los de izquierdas ni de los que le votaron, sino de todos. El contraste con las manifestaciones del alcalde de Ponferrada no puede ser más descorazonador. Silencio cómplice ante todos los incumplimientos y desaires del gobierno socialista al ayuntamiento, que, en realidad, es desdén hacia Ponferrada. El problema no es ya que Olegario Ramón juegue a ser el alcalde sólo de una parte de los Ponferradinos, es que no puede decir ya que sea el alcalde ni de todos los que le votaron, habida cuenta de la pérdida de apoyos incluso dentro de su propio grupo municipal por su actitud prepotente. Es que, de ser el alcalde del PSOE, tampoco lo es del ponferradino, sino de Ferraz”.

Apunta “que el asesor del ministro exigiera al alcalde de León respeto, no para la figura del ministro, sino del secretario de organización, revela claramente cómo se toman las cosas en el PSOE nacional y cómo hace mella en la actitud de algunos alcaldes socialistas, como el nuestro, que anteponen sus aspiraciones o posición dentro de la estructura orgánica a las exigencias de mayor apoyo en una situación tan difícil, por parte de un gobierno que ignora las demandas justas de Ponferrada y que nos ha castigado injustamente con la transición energética”.

“Nada reprochó a un Ábalos que ni impulsa lo que venía de atrás ni se compromete con lo que se pide ahora, dejando todo para un incierto futuro político. Se gana a pulso un puesto fuera de la política local y no precisamente por el éxito de lo que hace en ella, sino por el conformismo con sus jefes. Ramón ni quiere ser el alcalde de todos, ni un alcalde reivindicativo; en consecuencia, seguiremos clamando por lo que Ponferrada merece del gobierno socialista y no tiene. Al alcalde de Ponferrada siempre le dejan mal los suyos, unas veces por no tener en cuenta las peticiones de Ponferrada para ayudas y otras, porque en comparación con la reivindicación del alcalde de León -que probablemente se quede corta incluso-, el silencio en Ponferrada ha resultado atronador”.

































