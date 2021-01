Morala: “El alcalde debe volver de la reunión con Adif con inversiones ambiciosas”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, cree que “antes de la reunión que han anunciado con Adif, Olegario Ramón debe repasar el nivel de exigencia que tenía en la oposición”.

“Ni siquiera es imprescindible que siga nuestras peticiones; nos conformamos con que actualice las que él tenía cuando gobernaba el PP. A ver si tres años después de gobernar Pedro Sánchez se retoman los proyectos que su moción de censura interrumpió. Las comunicaciones deben formar parte de una política de Estado y no pueden estar sujetas a parones como el que están sufriendo la adecuación de las vías en el Manzanal y la A-76”.

Remarcan los populares que “cada vez que les pedimos que sean activos y más reivindicativos les entra la prisa. “Últimamente les hemos observado cierta ansiedad con nuestras notas de prensa. Ahora parecen estar transitando rápidamente hacia la angustia. Esta vez ha tenido que ser el presidente de la Diputación el que les mueva. Da la sensación de que la apatía del equipo de Gobierno de Ponferrada empieza a ser escandalosa incluso para los suyos”.

“Todos creen que aparcar trenes de mercancías no es suficiente, que hace falta integrarlo en un proyecto más amplio, más ambicioso y más versátil para ser atractivo al transporte del futuro inmediato. La intermodalidad no es un añadido, es una auténtica necesidad. Está bien que hablen con Adif de un proyecto que, por cierto, no es solo para Ponferrada, sino que afecta a varios otros municipios. Estaría mejor que se hablara de un auténtico proyecto logístico. Que aprovechen el mismo viaje a Madrid para reunirse en el Ministerio con los responsables de carreteras. Así se avanzaría en la salida del tráfico rodado desde esa instalación ferroviaria hasta la autovía”.

Por último, recuerdan que “de paso, que hagan los deberes completos: que en Carreteras no pidan pedagogía para la A-76 como ofreció el delegado del Gobierno, sino que demanden inversiones, porque tendrían que estar las máquinas sobre el terreno”. “Ya que van a Adif, que vuelvan con la concreción de obras de mejora para que el viaje a León y Madrid por tren sea más rápido y en las condiciones de seguridad y confort que se demandan hoy. Todo lo demás es querer hacer ver que se mueven para que no quede en evidencia su apatía”.